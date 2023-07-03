https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html

Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства

Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства - РИА Новости, 03.07.2023

Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства

Отели Крыма не будут принимать санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:43

2023-07-03T15:43

2023-07-03T15:43

туризм

новости - туризм

краснодарский край

российский союз туриндустрии (рст)

туристы

республика крым

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отели Крыма не будут принимать санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров. "Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", — сказал Уманский. Он уточнил, что принимались все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов состоялся. "Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы абсолютно уверены, что она проблема решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу", — отметил Уманский.

https://ria.ru/20230703/most-1881834958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), туристы, республика крым