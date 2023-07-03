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Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
15:43 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/krym-1881946227.html
Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства
Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства - РИА Новости, 03.07.2023
Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства
Отели Крыма не будут принимать санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:43
2023-07-03T15:43
туризм
новости - туризм
краснодарский край
российский союз туриндустрии (рст)
туристы
республика крым
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отели Крыма не будут принимать санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров. "Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", — сказал Уманский. Он уточнил, что принимались все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов состоялся. "Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы абсолютно уверены, что она проблема решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу", — отметил Уманский.
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новости - туризм, краснодарский край, российский союз туриндустрии (рст), туристы, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Российский союз туриндустрии (РСТ), туристы, Республика Крым
Туристам, попавшим в пробки на Крымском мосту, вернут потерянные средства

РСТ: отели Крыма не будут принимать санкций к задержавшимся из-за пробки туристам

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Отели Крыма не будут принимать санкций к туристам, которые задержатся из-за пробки у Крымского моста, потерянные средства им вернут, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
Последние три дня перед въездом на Крымский мост скапливаются большие очереди со стороны Краснодарского края. В понедельник, по данным кубанского оперативного штаба, пробка увеличилась до 13 километров.
"Туротрасль подтверждает свою готовность идти навстречу туристам, которые вынужденно задерживаются в дороге. Отели не будут принимать санкций в отношении таких путешественников, а потерянные средства будут возвращены", — сказал Уманский.
Он уточнил, что принимались все усилия для того, чтобы в июле-августе отпускной отдых у туристов состоялся. "Мы очень рассчитываем, что власти, отвечающие за осуществление пропускного процесса, смогут оперативно наладить работу досмотровых пунктов. Мы абсолютно уверены, что она проблема решаема путем оптимизации и настраивания организационных процессов. Пропускной емкости достаточно, просто нужно высокоэффективно наладить эту работу", — отметил Уманский.
Волонтеры раздают воду на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Пробка у Крымского моста со стороны Кубани выросла до 13 километров
Вчера, 09:50
 
ТуризмНовости - ТуризмКраснодарский крайРоссийский союз туриндустрии (РСТ)туристыРеспублика Крым
 
 
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