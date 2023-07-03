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В Крыму запустили курортный видеоканал - РИА Новости, 03.07.2023
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Туризм
 
15:06 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/krym-1881933871.html
В Крыму запустили курортный видеоканал
В Крыму запустили курортный видеоканал - РИА Новости, 03.07.2023
В Крыму запустили курортный видеоканал
Курортный видеоканал запустили в Крыму, он будет транслировать в отелях и санаториях республики самые захватывающие кадры природы, памятников истории и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:06
2023-07-03T15:06
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
республика крым
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
куда поехать
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Курортный видеоканал запустили в Крыму, он будет транслировать в отелях и санаториях республики самые захватывающие кадры природы, памятников истории и культуры, пляжей и фестивалей, сообщила РИА Новости пресс-служба Минкурортов региона. "В Крыму запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым". Он будет транслировать в отелях и санаториях Республики Крым самые захватывающие кадры уникальной крымской природы, памятников истории и культуры, всемирно известных достопримечательностей, пляжей, фестивалей — всего, чем уникален, своеобразен и привлекателен Крым", — говорится в сообщении. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, крайне важно показать гостям все туристические возможности республики, погрузить их в многообразие, отличия северного и западного, восточного и южнобережного Крыма, познакомить с самыми яркими и знаковыми достопримечательностями, которые можно успеть посетить, находясь на отдыхе. "Сейчас проект на этапе подключения средств размещения к трансляции видеоканала, в дальнейшем он будет расширяться как с точки зрения наполнения, так и покрытия", — подчеркнул министр. На данный момент канал можно увидеть в ряде отелей и санаториев южного берега Крыма, а также на туристическом портале республики.
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туризм, новости - туризм, туристы, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), куда поехать, отдых на море, отдых в россии
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Республика Крым, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), куда поехать, Отдых на море, отдых в России
В Крыму запустили курортный видеоканал

Курортный видеоканал запустили в Крыму, он будет работать в отелях и санаториях

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Курортный видеоканал запустили в Крыму, он будет транслировать в отелях и санаториях республики самые захватывающие кадры природы, памятников истории и культуры, пляжей и фестивалей, сообщила РИА Новости пресс-служба Минкурортов региона.
"В Крыму запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым". Он будет транслировать в отелях и санаториях Республики Крым самые захватывающие кадры уникальной крымской природы, памятников истории и культуры, всемирно известных достопримечательностей, пляжей, фестивалей — всего, чем уникален, своеобразен и привлекателен Крым", — говорится в сообщении.
По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, крайне важно показать гостям все туристические возможности республики, погрузить их в многообразие, отличия северного и западного, восточного и южнобережного Крыма, познакомить с самыми яркими и знаковыми достопримечательностями, которые можно успеть посетить, находясь на отдыхе.
"Сейчас проект на этапе подключения средств размещения к трансляции видеоканала, в дальнейшем он будет расширяться как с точки зрения наполнения, так и покрытия", — подчеркнул министр.
На данный момент канал можно увидеть в ряде отелей и санаториев южного берега Крыма, а также на туристическом портале республики.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмтуристыРеспублика КрымВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)куда поехатьОтдых на мореотдых в России
 
 
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