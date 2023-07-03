https://ria.ru/20230703/krym-1881933871.html

В Крыму запустили курортный видеоканал

В Крыму запустили курортный видеоканал - РИА Новости, 03.07.2023

В Крыму запустили курортный видеоканал

Курортный видеоканал запустили в Крыму, он будет транслировать в отелях и санаториях республики самые захватывающие кадры природы, памятников истории и... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:06

2023-07-03T15:06

2023-07-03T15:06

туризм

туризм

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туристы

республика крым

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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отдых на море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Курортный видеоканал запустили в Крыму, он будет транслировать в отелях и санаториях республики самые захватывающие кадры природы, памятников истории и культуры, пляжей и фестивалей, сообщила РИА Новости пресс-служба Минкурортов региона. "В Крыму запустили курортный видеоканал "Гостеприимный Крым". Он будет транслировать в отелях и санаториях Республики Крым самые захватывающие кадры уникальной крымской природы, памятников истории и культуры, всемирно известных достопримечательностей, пляжей, фестивалей — всего, чем уникален, своеобразен и привлекателен Крым", — говорится в сообщении. По словам министра курортов и туризма республики Вадима Волченко, крайне важно показать гостям все туристические возможности республики, погрузить их в многообразие, отличия северного и западного, восточного и южнобережного Крыма, познакомить с самыми яркими и знаковыми достопримечательностями, которые можно успеть посетить, находясь на отдыхе. "Сейчас проект на этапе подключения средств размещения к трансляции видеоканала, в дальнейшем он будет расширяться как с точки зрения наполнения, так и покрытия", — подчеркнул министр. На данный момент канал можно увидеть в ряде отелей и санаториев южного берега Крыма, а также на туристическом портале республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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