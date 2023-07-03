https://ria.ru/20230703/krym-1881833989.html

В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма

В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма - РИА Новости, 03.07.2023

В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца "прикусить язык" и не спекулировать на теме статуса Крыма. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:43

2023-07-03T09:43

2023-07-03T09:44

россия

украина

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олаф шольц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца "прикусить язык" и не спекулировать на теме статуса Крыма. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью. "Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается. Крым исторически и по праву всегда принадлежал и тяготел к России, а УССР в 1954 году был незаконно и с грубым нарушением советского законодательства временно передан чисто формально в рамках существовавшего тогда одного государства СССР", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в 2014 году Крыму удалось избавиться от "украинского диктата и фактической оккупации" и снова путем референдума воссоединиться со своей исторической родиной Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230609/krym-1877178512.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, германия, олаф шольц, михаил шеремет, госдума рф, в мире, республика крым