https://ria.ru/20230703/krym-1881833989.html
В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма
В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма - РИА Новости, 03.07.2023
В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца "прикусить язык" и не спекулировать на теме статуса Крыма. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:43
2023-07-03T09:43
2023-07-03T09:44
россия
украина
германия
олаф шольц
михаил шеремет
госдума рф
в мире
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_0:137:3010:1830_1920x0_80_0_0_c475fc22f56015ea9f3f94bb0d3e63ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца "прикусить язык" и не спекулировать на теме статуса Крыма. Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью. "Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается. Крым исторически и по праву всегда принадлежал и тяготел к России, а УССР в 1954 году был незаконно и с грубым нарушением советского законодательства временно передан чисто формально в рамках существовавшего тогда одного государства СССР", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, в 2014 году Крыму удалось избавиться от "украинского диктата и фактической оккупации" и снова путем референдума воссоединиться со своей исторической родиной Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230609/krym-1877178512.html
россия
украина
германия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155112/60/1551126044_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_642bb6c139c02f36ef4a83f3534ea43d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия, олаф шольц, михаил шеремет, госдума рф, в мире, республика крым
Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Михаил Шеремет, Госдума РФ, В мире, Республика Крым
В Госдуме посоветовали Шольцу прикусить язык насчет статуса Крыма
Депутат Шеремет дал совет канцлеру Шольцу не спекулировать на теме Крыма, не зная истории
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал канцлера Германии Олафа Шольца "прикусить язык" и не спекулировать на теме статуса Крыма.
Ранее Шольц в интервью телеканалу ARD заявил, что Украина
уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым - ее частью.
«
"Шольцу стоит прикусить язык и впредь не спекулировать на теме статуса Крыма, не рассуждать в вопросах, в которых он не разбирается. Крым исторически и по праву всегда принадлежал и тяготел к России, а УССР в 1954 году был незаконно и с грубым нарушением советского законодательства временно передан чисто формально в рамках существовавшего тогда одного государства СССР", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, в 2014 году Крыму удалось избавиться от "украинского диктата и фактической оккупации" и снова путем референдума воссоединиться со своей исторической родиной Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
В Госдуме ответили на угрозы Киева захватить Крым стихами Пушкина