https://ria.ru/20230703/konsulstva-1882016736.html
Посол в Германии обратился к россиянам из-за закрытия четырех генконсульств
Посол в Германии обратился к россиянам из-за закрытия четырех генконсульств - РИА Новости, 03.07.2023
Посол в Германии обратился к россиянам из-за закрытия четырех генконсульств
Посол России в Германии Сергей Нечаев в обращении к соотечественникам по поводу закрытия четырех из пяти генеральных консульств РФ в ФРГ рассказал о дальнейшем... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:42
2023-07-03T20:42
2023-07-03T20:42
россия
германия
берлин (город)
сергей нечаев (дипломат)
в мире
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БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в обращении к соотечественникам по поводу закрытия четырех из пяти генеральных консульств РФ в ФРГ рассказал о дальнейшем режиме работы оставшихся консульских учреждений в стране. В конце апреля Берлин принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Представитель кабинета министров ФРГ сообщил позднее, что в Германии из пяти генконсульств Российской Федерации к работе будет допущено лишь одно, также работу продолжит российское посольство в Берлине. До 31 декабря 2023 года свою работу прекратят генеральные консульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. "Это не наш выбор. Разрушительный для российско-германских отношений шаг, предпринятый Берлином, вызывает глубокое сожаление", - заявил Нечаев в обращении к соотечественникам, опубликованном на сайте посольства. Нечаев подчеркнул, что принятое решение ущемляет права и интересы сотен тысяч российских граждан, постоянно проживающих в ФРГ, а также существенно осложняет работу по их консульскому обслуживанию. "В настоящее время перед нами стоят серьезные вызовы, прежде всего организационно-технического плана", - заявил Нечаев. По словам посла, постепенно будут сворачиваться работы генконсульств, а функционал закрываемых представительств переноситься в Берлин и Бонн. "Прилагаются усилия, направленные на купирование негативных последствий решения германской стороны, сохранение возможностей консульского обслуживания российских граждан, в том числе путем оборудования новых консульских помещений, окон приема, организации выездных консульских сессий, оптимизации деятельности визовых и сервисных центров", - подчеркнул посол. Нечаев призвал отнестись с пониманием к тому, что полноценное обустройство работы в новых условиях потребует времени, сил и средств. Как ранее заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр.
https://ria.ru/20221026/sholts-1826812405.html
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россия, германия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), в мире
Россия, Германия, Берлин (город), Сергей Нечаев (дипломат), В мире
Посол в Германии обратился к россиянам из-за закрытия четырех генконсульств
Посол в ФРГ Нечаев рассказал о дальнейшем режиме работы оставшихся консульских учреждений
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости.
Посол России в Германии Сергей Нечаев в обращении
к соотечественникам по поводу закрытия четырех из пяти генеральных консульств РФ в ФРГ рассказал о дальнейшем режиме работы оставшихся консульских учреждений в стране.
В конце апреля Берлин
принял решение о высылке более 20 российских дипломатов. Представитель кабинета министров ФРГ сообщил позднее, что в Германии из пяти генконсульств Российской Федерации к работе будет допущено лишь одно, также работу продолжит российское посольство в Берлине. До 31 декабря 2023 года свою работу прекратят генеральные консульства России в Гамбурге
, Лейпциге
, Мюнхене
и Франкфурте-на-Майне
.
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"Это не наш выбор. Разрушительный для российско-германских отношений шаг, предпринятый Берлином, вызывает глубокое сожаление", - заявил Нечаев в обращении к соотечественникам, опубликованном на сайте посольства.
Нечаев подчеркнул, что принятое решение ущемляет права и интересы сотен тысяч российских граждан, постоянно проживающих в ФРГ, а также существенно осложняет работу по их консульскому обслуживанию.
"В настоящее время перед нами стоят серьезные вызовы, прежде всего организационно-технического плана", - заявил Нечаев.
По словам посла, постепенно будут сворачиваться работы генконсульств, а функционал закрываемых представительств переноситься в Берлин и Бонн
.
"Прилагаются усилия, направленные на купирование негативных последствий решения германской стороны, сохранение возможностей консульского обслуживания российских граждан, в том числе путем оборудования новых консульских помещений, окон приема, организации выездных консульских сессий, оптимизации деятельности визовых и сервисных центров", - подчеркнул посол.
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Нечаев призвал отнестись с пониманием к тому, что полноценное обустройство работы в новых условиях потребует времени, сил и средств.
Как ранее заявлял МИД РФ, в качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о "зеркальной" высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ, о чем был официально уведомлен посол ФРГ в России Гейза фон Гайр.
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