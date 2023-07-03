https://ria.ru/20230703/kompanii-1881934006.html

РЭЦ: более 17 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

РЭЦ: более 17 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 03.07.2023

РЭЦ: более 17 тысяч компаний зарегистрировались на платформе "Мой экспорт"

Количество компаний, зарегистрированных в экосистеме для экспортеров "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), превышает 17 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей, РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T14:53

2023-07-03T14:53

2023-07-03T14:53

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

россия

алексей скляр

экономика

госуслуги

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в экосистеме для экспортеров "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), превышает 17 тысяч юрлиц и индивидуальных предпринимателей, за первое полугодие 2023 года на цифровой платформе зарегистрировались более 3,2 тысяч компаний, что больше на 43% аналогичного периода прошлого года, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Мой экспорт" предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса на международном рынке для российских предпринимателей. Экспортерам предоставляется доступ к государственным и бизнес-услугам в режиме одного окна, что экономит время и удобно для пользователя. Сейчас на платформе доступно свыше 100 электронных продуктов, охватывающих все этапы организации экспортной деятельности. Через нашу экосистему в этом году было оказано уже более 11 тысяч услуг", - сообщил вице-президент по стратегии цифровизации платформы "Мой экспорт" Алексей Скляр.Наибольшее количество новых пользователей платформы наблюдается среди предприятий, занимающихся лесной промышленностью и машиностроением. В числе зарегистрировавшихся компаний - экспортеры из различных секторов экономики, включая производство, сельское хозяйство, IТ и услуги. Доля крупных компаний из них составляет 14,8%, представителей малого и среднего бизнеса - 85,2%.Среди пользователей платформы наиболее востребованной оказалась услуга "Господдержка. Выставки и бизнес-миссии РЭЦ". Также были популярны сервисы: "Аналитика. Товарно-страновой профиль со списком потенциальных покупателей", "Господдержка. Транспортировка промышленных товаров и товаров АПК" и "Маркетплейсы. Подбор маркетплейсов".Всего же в 2023 году поддержку получили 3,169 тысячи компаний, продвигающих отечественные товары и услуги за границей. Это на 19,5% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Каждый месяц в среднем 205 компании оформляют более двух заявок на услуги, доступные на экосистеме (это на 46% больше, чем в первом полугодии 2022 года).Чтобы получить доступ к услугам цифровой платформы "Мой экспорт", необходимо зарегистрироваться с помощью учетной записи ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Также стать пользователем экосистемы возможно через портал "Госуслуги".

https://ria.ru/20230623/prodvizhenie-1879974193.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), россия, алексей скляр, экономика, госуслуги