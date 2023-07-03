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Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном - РИА Новости, 03.07.2023
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20:23 03.07.2023 (обновлено: 20:39 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kommuna-1882014422.html
Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном
Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном - РИА Новости, 03.07.2023
Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном
Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн, расположенной в департаменте Валь-де-Марн, Шарль Аслангюль отказался ехать на встречу президента страны Эммануэля Макрона... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T20:23
2023-07-03T20:39
франция
эммануэль макрон
в мире
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн, расположенной в департаменте Валь-де-Марн, Шарль Аслангюль отказался ехать на встречу президента страны Эммануэля Макрона в Елисейском дворце с главами городов, пострадавших от беспорядков, и призвал французского лидера к действиям. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон во вторник примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние несколько дней. "Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец, чтобы слушать Эммануэля Макрона. Глава государства должен "шефствовать" и наводить порядок без уступок! А не организовывать приемы. Мы ждем действий, а не очередных напыщенных слов и речей, лишенных смысла", - написал Аслангюль в понедельник в своем Twitter-аккаунте. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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франция, эммануэль макрон, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Франция, Эммануэль Макрон, В мире, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном

Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн Аслангюль отказался ехать на встречу с Макроном

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн, расположенной в департаменте Валь-де-Марн, Шарль Аслангюль отказался ехать на встречу президента страны Эммануэля Макрона в Елисейском дворце с главами городов, пострадавших от беспорядков, и призвал французского лидера к действиям.
Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон во вторник примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние несколько дней.
"Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец, чтобы слушать Эммануэля Макрона. Глава государства должен "шефствовать" и наводить порядок без уступок! А не организовывать приемы. Мы ждем действий, а не очередных напыщенных слов и речей, лишенных смысла", - написал Аслангюль в понедельник в своем Twitter-аккаунте.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
 
ФранцияЭммануэль МакронВ миреБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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