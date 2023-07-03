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Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном

Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном - РИА Новости, 03.07.2023

Мэр французской коммуны отказался ехать на встречу с Макроном

Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн, расположенной в департаменте Валь-де-Марн, Шарль Аслангюль отказался ехать на встречу президента страны Эммануэля Макрона... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T20:23

2023-07-03T20:23

2023-07-03T20:39

франция

эммануэль макрон

в мире

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. Мэр французской коммуны Бри-сюр-Марн, расположенной в департаменте Валь-де-Марн, Шарль Аслангюль отказался ехать на встречу президента страны Эммануэля Макрона в Елисейском дворце с главами городов, пострадавших от беспорядков, и призвал французского лидера к действиям. Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон во вторник примет в Елисейском дворце мэров 220 городов, пострадавших в результате беспорядков в стране за последние несколько дней. "Как французский мэр, я откажусь ехать в Елисейский дворец, чтобы слушать Эммануэля Макрона. Глава государства должен "шефствовать" и наводить порядок без уступок! А не организовывать приемы. Мы ждем действий, а не очередных напыщенных слов и речей, лишенных смысла", - написал Аслангюль в понедельник в своем Twitter-аккаунте. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

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франция, эммануэль макрон, в мире, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере