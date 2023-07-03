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В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки" - РИА Новости, 03.07.2023
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Республика Ингушетия
 
18:24 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/klaster-1881993024.html
В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки"
В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки" - РИА Новости, 03.07.2023
В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки"
Власти Ингушетии планируют создать в республике санаторно-курортный кластер "Ачалуки" стоимостью 3,5 миллиарда рублей, он будет специализироваться на лечении... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T18:24
2023-07-03T18:24
республика ингушетия
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике санаторно-курортный кластер "Ачалуки" стоимостью 3,5 миллиарда рублей, он будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сообщила пресс-служба главы региона. "Правительство Республики Ингушетия разработало инвестиционный проект по созданию кластера "Санаторно-курортный комплекс "Ачалуки". Он включает в себя строительство санаторно-курортного комплекса, возведение комплекса обеспечивающей инфраструктуры для санатория "Ачалуки", а также строительство автомобильной дороги с пешеходной зоной для туристических объектов", - говорится в сообщении. По данным регионального комитета по туризму, под строительство объектов кластера уже выделен земельный участок площадью пять гектаров. Общий объем финансирования на реализацию первого этапа мероприятий за счет всех источников финансирования составляет 3,5 миллиарда рублей. В эту сумму входят более 1,4 миллиарда рублей из средств федерального бюджета, 50 миллионов рублей из бюджета республики, еще 2 миллиарда рублей составят внебюджетные средства. Отмечается, что комплекс будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе полиартрита, остеохондроза, последствий длительно не зарастающих переломов, а также реабилитации больных с последствиями инсультов и патологией сердца. "Санаторно-курортный комплекс предоставит возможность для отдыха, реабилитации и оздоровления нашим гражданам, а также привлечет туристов из других регионов и стран. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха и предоставить высококачественные медицинские услуги, чтобы наш курорт стал популярным и узнаваемым местом для туристов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20230623/tsentr-1879956823.html
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республика ингушетия, махмуд-али калиматов
Республика Ингушетия, Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов
В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки"

В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки" за 3,5 миллиарда рублей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид города Назрань в Ингушетии
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике санаторно-курортный кластер "Ачалуки" стоимостью 3,5 миллиарда рублей, он будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сообщила пресс-служба главы региона.
"Правительство Республики Ингушетия разработало инвестиционный проект по созданию кластера "Санаторно-курортный комплекс "Ачалуки". Он включает в себя строительство санаторно-курортного комплекса, возведение комплекса обеспечивающей инфраструктуры для санатория "Ачалуки", а также строительство автомобильной дороги с пешеходной зоной для туристических объектов", - говорится в сообщении.
По данным регионального комитета по туризму, под строительство объектов кластера уже выделен земельный участок площадью пять гектаров. Общий объем финансирования на реализацию первого этапа мероприятий за счет всех источников финансирования составляет 3,5 миллиарда рублей. В эту сумму входят более 1,4 миллиарда рублей из средств федерального бюджета, 50 миллионов рублей из бюджета республики, еще 2 миллиарда рублей составят внебюджетные средства.
Отмечается, что комплекс будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе полиартрита, остеохондроза, последствий длительно не зарастающих переломов, а также реабилитации больных с последствиями инсультов и патологией сердца.
"Санаторно-курортный комплекс предоставит возможность для отдыха, реабилитации и оздоровления нашим гражданам, а также привлечет туристов из других регионов и стран. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха и предоставить высококачественные медицинские услуги, чтобы наш курорт стал популярным и узнаваемым местом для туристов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
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Республика ИнгушетияРеспублика ИнгушетияМахмуд-Али Калиматов
 
 
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