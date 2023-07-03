В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки"
В Ингушетии создадут санаторно-курортный кластер "Ачалуки" за 3,5 миллиарда рублей
Вид города Назрань в Ингушетии. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 3 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии планируют создать в республике санаторно-курортный кластер "Ачалуки" стоимостью 3,5 миллиарда рублей, он будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сообщила пресс-служба главы региона.
"Правительство Республики Ингушетия разработало инвестиционный проект по созданию кластера "Санаторно-курортный комплекс "Ачалуки". Он включает в себя строительство санаторно-курортного комплекса, возведение комплекса обеспечивающей инфраструктуры для санатория "Ачалуки", а также строительство автомобильной дороги с пешеходной зоной для туристических объектов", - говорится в сообщении.
По данным регионального комитета по туризму, под строительство объектов кластера уже выделен земельный участок площадью пять гектаров. Общий объем финансирования на реализацию первого этапа мероприятий за счет всех источников финансирования составляет 3,5 миллиарда рублей. В эту сумму входят более 1,4 миллиарда рублей из средств федерального бюджета, 50 миллионов рублей из бюджета республики, еще 2 миллиарда рублей составят внебюджетные средства.
Отмечается, что комплекс будет специализироваться на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе полиартрита, остеохондроза, последствий длительно не зарастающих переломов, а также реабилитации больных с последствиями инсультов и патологией сердца.
"Санаторно-курортный комплекс предоставит возможность для отдыха, реабилитации и оздоровления нашим гражданам, а также привлечет туристов из других регионов и стран. Мы стремимся создать комфортные условия для отдыха и предоставить высококачественные медицинские услуги, чтобы наш курорт стал популярным и узнаваемым местом для туристов", - заметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.