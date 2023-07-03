В строительство кампуса БИМ в Ивановской области инвестируют 10 млрд рублей
© Предоставлено пресс-службой Группы РодинаВ строительство кампуса БИМ в Ивановской области инвестируют 10 млрд рублей
© Предоставлено пресс-службой Группы Родина
В строительство кампуса БИМ в Ивановской области инвестируют 10 млрд рублей
МОСКВА, 3 июл - пресс-служба Группы Родина. Кампус мирового уровня появится в исторической части города Иваново, общий объем инвестиций в строительство кампуса составляет более 10 миллиардов рублей.
Участниками проекта выступают АНО Кампус "Большой Ивановской Мануфактуры", Группа Родина и правительство Ивановской области.
Научно-образовательный кампус "Большая Ивановская Мануфактура" реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина по восстановлению Большой Ивановской мануфактуры в центре города. Главный корпус мануфактуры - наследие промышленного расцвета города, опиравшегося на соединение образования, науки и производства. Благодаря проекту комплексного развития БИМа и созданию в его стенах межвузовского кампуса город вместо заброшенной территории снова обретет смысловой функциональный центр.
Проект включает в себя реставрацию с приспособлением объекта культурного наследия — главного корпуса "Большой Ивановской мануфактуры" и строительство Межвузовского кампуса. Также предполагается благоустройство территории Межвузовского кампуса и прилегающей городской набережной реки Уводь, а также строительство нового жилья общей площадью 196 тысяч квадратных метров. Новые объекты будут находиться 15-минутной доступности от мест работы и учебы.
Протяженность благоустроенной набережной составит пять километров, площадь озеленения — 21 гектар. Протяженность велосипедных и пешеходных дорожек составит 14 километров. Сеть велодорожек свяжет жилые кварталы, объекты университетской и городской инфраструктуры.
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"При работе над концепцией кампуса ставилась задача связать деятельность университетов с основными целями, которые стоят перед Ивановской областью в части технологического развития приоритетных для экономики отраслей: легкая промышленность, энергетика и энергетическое машиностроение, медицина и фармацевтика. Все отраслевые задачи легли в основу концепции науки и образования консорциума шести ивановских вузов. Таким образом, кампус выстроен на формировании пяти образовательных и научных центров по трем направлениям: химия и новые материалы, промышленный дизайн и урбанистика малых городов", — отметил владелец и основатель Группы Родина Владимир Щекин.
© Предоставлено пресс-службой Группы РодинаПроект кампуса БИМ в Ивановской области. Образовательное пространство с библиотекой
© Предоставлено пресс-службой Группы Родина
Проект кампуса БИМ в Ивановской области. Образовательное пространство с библиотекой
Концепция кампуса в городе состоит из существующей инфраструктуры университетов, городских общественных и культурных пространств, планируемого в рамках проекта современного общежития для проживания 2,5 тысячи студентов, технопарка с лабораториями и коворкингом, образовательного пространства с библиотекой. На первом этаже появится музей Большой Ивановской Мануфактуры.
© Предоставлено пресс-службой Группы РодинаПроект кампуса БИМ в Ивановской области. Вид на музей
© Предоставлено пресс-службой Группы Родина
Проект кампуса БИМ в Ивановской области. Вид на музей
Создание кампуса для университетов в Иванове поможет усилить совместную исследовательскую работу местных ученых в стратегически важных для страны направлениях, создать новые рабочие места в "экономике знаний", а также преобразить исторический центр города.
Уже сейчас можно сказать, что кампус в Иваново станет новым сердцем города. Он будет располагаться на обновленной территории и станет центром притяжения не только для студентов и преподавателей, но и для простых жителей.
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"Кампус в Иваново может стать тем связующим звеном между университетами, научными организациями и компаниями реального сектора экономики. Важно понимать, что такое кампус: это прежде всего система, формирующая пространство. И вот если вспомнить теорию пространственного развития, то существует несколько форум структурирования пространства. Одна из них – это предметное планирование или проектирование (physical planning), что применительно к кампусу включает зонирование территории, определение объектов инфраструктуры кампуса по функциональным назначениям: общежитие, образовательные пространства, лаборатории, офисы, библиотека, спортивные залы, благоустройство при кампусе и так далее", — подчеркнул Владимир Щекин.
Если в двадцатом веке университет был местом, где студент был гостем, то сегодня кампус – это место для студента, место в котором ему комфортно, которое не оставляет возможности не развиваться. Современный кампус — это многофункциональные трансформируемые образовательные и научно-исследовательские пространства, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые и библиотечные пространства и многое другое.
Кампусы также должны выступать своего рода фабриками инноваций, генерирующими и привлекающими инвестиции для социально-экономического развития. И только в этом случае они смогут стать центрами притяжения талантов со всего мира, иностранные студенты будут выбирать российские университеты и будут оставаться работать на российскую экономику.
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