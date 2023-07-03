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Калининград больше других регионов пострадал от санкций, заявил Володин - РИА Новости, 03.07.2023
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17:35 03.07.2023 (обновлено: 17:59 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kaliningrad-1881977573.html
Калининград больше других регионов пострадал от санкций, заявил Володин
Калининград больше других регионов пострадал от санкций, заявил Володин - РИА Новости, 03.07.2023
Калининград больше других регионов пострадал от санкций, заявил Володин
Госдума намерена представить правительству РФ предложения по поддержке Калининграда, заявил в понедельник председатель нижней палаты парламента Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:35
2023-07-03T17:59
россия
калининград
калининградская область
вячеслав володин
госдума рф
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Госдума намерена представить правительству РФ предложения по поддержке Калининграда, заявил в понедельник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, решение по итогам рабочей поездки в регион Совет Госдумы обсудит на заседании 10 июля. "Мы сегодня сосредоточились на промышленном потенциале, вопросах транспорта, коммуникаций, но правильно будет подумать на предмет благоустройства городов, реставрации объектов историко-культурного наследия. Потому что это выпало из программы, а наверняка самостоятельно регион потянуть это не может. Мы приняли решение, которое сейчас правительство реализует по поддержке регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Сегодня десять регионов получают дополнительные средства, потому что у них низкая бюджетная обеспеченность. Но мы также можем при обсуждении бюджета, постановления, принять решение по поддержке Калининграда, учитывая, что это регион особый", - сказал председатель Госдумы. Он отметил, что Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций. "Учитывая, что порядка 40 процентов товарооборота приходится на морские перевозки, нам надо учитывать и этот фактор - наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают всё для того, чтобы остановить развитие нашей страны. Понятно, что территории, которые находятся ближе всего к этим странам, испытывают больше проблем, поэтому мы должны сделать все своей стороны, чтобы было больше внимания к таким регионам", - добавил Володин.Председатель Госдумы подчеркнул, что вопрос реализации поддержки Калининградской области должен находиться на парламентском контроле.
https://ria.ru/20230628/kaliningrad-1880805385.html
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россия, калининград, калининградская область, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Калининград, Калининградская область, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Калининград больше других регионов пострадал от санкций, заявил Володин

Володин: Госдума представит правительству предложения по поддержке Калининграда

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Ленинский проспект в Калининграде
Вид на Ленинский проспект в Калининграде - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Вид на Ленинский проспект в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости. Госдума намерена представить правительству РФ предложения по поддержке Калининграда, заявил в понедельник председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, решение по итогам рабочей поездки в регион Совет Госдумы обсудит на заседании 10 июля.
"Мы сегодня сосредоточились на промышленном потенциале, вопросах транспорта, коммуникаций, но правильно будет подумать на предмет благоустройства городов, реставрации объектов историко-культурного наследия. Потому что это выпало из программы, а наверняка самостоятельно регион потянуть это не может. Мы приняли решение, которое сейчас правительство реализует по поддержке регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Сегодня десять регионов получают дополнительные средства, потому что у них низкая бюджетная обеспеченность. Но мы также можем при обсуждении бюджета, постановления, принять решение по поддержке Калининграда, учитывая, что это регион особый", - сказал председатель Госдумы.
Он отметил, что Калининградская область больше других регионов пострадала от санкций. "Учитывая, что порядка 40 процентов товарооборота приходится на морские перевозки, нам надо учитывать и этот фактор - наличие недружественных стран у границы Калининградской области, которые делают всё для того, чтобы остановить развитие нашей страны. Понятно, что территории, которые находятся ближе всего к этим странам, испытывают больше проблем, поэтому мы должны сделать все своей стороны, чтобы было больше внимания к таким регионам", - добавил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что вопрос реализации поддержки Калининградской области должен находиться на парламентском контроле.
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РоссияКалининградКалининградская областьВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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