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Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 - РИА Новости, 03.07.2023
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12:14 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/istrebiteli-1881877006.html
Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2
Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 - РИА Новости, 03.07.2023
Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2
Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в рамках гособоронзаказа изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:14
2023-07-03T12:14
россия
владимир артяков
ростех
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в рамках гособоронзаказа изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны", — приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова.Он уточнил, что производство авиатехники по гособоронзаказу на иркутском авиазаводе ОАК идет по графику: все самолеты, запланированные к поставкам в этом году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении. Истребители Су-30СМ2 являются дальнейшим развитием самолетов семейства Су-30, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ России. Новые машины отличаются улучшенным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов, в частности, возросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме того, в номенклатуру вооружения Су-30СМ2 добавлены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности в несколько сотен километров.
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россия, владимир артяков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии
Россия, Владимир Артяков, Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Воздушно-космические силы России
Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2

Ростех: иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны модернизированные Су-30СМ2

© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2 - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в рамках гособоронзаказа изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны", — приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова.
Он уточнил, что производство авиатехники по гособоронзаказу на иркутском авиазаводе ОАК идет по графику: все самолеты, запланированные к поставкам в этом году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.
Истребители Су-30СМ2 являются дальнейшим развитием самолетов семейства Су-30, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ России. Новые машины отличаются улучшенным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов, в частности, возросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.
Кроме того, в номенклатуру вооружения Су-30СМ2 добавлены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности в несколько сотен километров.
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
"Ростех" поставил Минобороны партию гаубиц "Мста-С"
29 июня, 18:51
 
РоссияВладимир АртяковРостехОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Воздушно-космические силы России
 
 
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