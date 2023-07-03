https://ria.ru/20230703/istrebiteli-1881877006.html

Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2

Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 - РИА Новости, 03.07.2023

Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2

Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в рамках гособоронзаказа изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:14

2023-07-03T12:14

2023-07-03T12:14

россия

владимир артяков

ростех

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

воздушно-космические силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881875701_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_5944fa927ed7e026278cfa97d62ea973.jpg

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в рамках гособоронзаказа изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны", — приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова.Он уточнил, что производство авиатехники по гособоронзаказу на иркутском авиазаводе ОАК идет по графику: все самолеты, запланированные к поставкам в этом году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении. Истребители Су-30СМ2 являются дальнейшим развитием самолетов семейства Су-30, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ России. Новые машины отличаются улучшенным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов, в частности, возросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей. Кроме того, в номенклатуру вооружения Су-30СМ2 добавлены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности в несколько сотен километров.

https://ria.ru/20230629/gaubitsy-1881288437.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир артяков, ростех, объединенная авиастроительная корпорация (оак), воздушно-космические силы россии