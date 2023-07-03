Минобороны получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2
Ростех: иркутский авиазавод изготовил и передал Минобороны модернизированные Су-30СМ2
© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Иркутский авиазавод (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в рамках гособоронзаказа изготовил и передал Минобороны России партию модернизированных истребителей Су-30СМ2, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Сегодня мы передали Минобороны России очередную партию новых модернизированных истребителей Су-30СМ2. Самолеты этого типа за годы эксплуатации доказали свою высокую эффективность и очень важны для обороноспособности нашей страны", — приводят в "Ростехе" слова первого заместителя гендиректора корпорации Владимира Артякова.
Он уточнил, что производство авиатехники по гособоронзаказу на иркутском авиазаводе ОАК идет по графику: все самолеты, запланированные к поставкам в этом году, уже находятся в цехе окончательной сборки или в летно-испытательном подразделении.
Истребители Су-30СМ2 являются дальнейшим развитием самолетов семейства Су-30, стоящих на вооружении ВКС и морской авиации ВМФ России. Новые машины отличаются улучшенным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Благодаря модернизации возросли боевые возможности самолетов, в частности, возросла дальность обнаружения и опознавания воздушных целей.
Кроме того, в номенклатуру вооружения Су-30СМ2 добавлены новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности в несколько сотен километров.