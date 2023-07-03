https://ria.ru/20230703/ispytaniya-1881900984.html

В Крыму испытали "электробуханку"

В Крыму испытали "электробуханку" - РИА Новости, 03.07.2023

В Крыму испытали "электробуханку"

В Крыму провели ходовые испытания переделанного в электромобиль УАЗ-452 "буханка", сообщил глава Ассоциации развития электромобильного транспорта... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:15

2023-07-03T13:15

2023-07-03T15:27

липецк

москва

ульяновский автомобильный завод (уаз)

сколково

технологии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. В Крыму провели ходовые испытания переделанного в электромобиль УАЗ-452 "буханка", сообщил глава Ассоциации развития электромобильного транспорта "Рустрансэлектро", управляющий партнер ООО НПП "Элькафа" — разработчика электрокара Михаил Демурия."Основные компоненты — электродвигатель и батарея. Электродвигатель мы берем Воронежского производства и перематываем его под необходимые токи, батарея состоит из литиевых ячеек, мы их берем на заводе "Энергия" в Липецке. Корпуса батарей делаем самостоятельно, блок управления батареей — компания из Москвы "Сколково", — рассказал он. Первые испытания показали следующие результаты: дальность пробега машины без подзарядки — 180 километров, разгон до 60 километров в час за 12 секунд, максимальная скорость — 80 километров в час, а также повышение проходимости за счет улучшенной развесовки по осям. Грузоподъемность электромобиля не нарушена.Автомобиль будет предназначен для дорог общего пользования и бездорожья. Во время испытаний он передвигался плавно и без привычного шума двигателя, резво преодолел уклон более 25 процентов, быстро разгонялся.Время зарядки батареи — четыре часа (от 380 вольт), а также 12 часов (от 220 вольт). По словам разработчиков, розничная цена электромобиля будет меняться в зависимости от комплектации и вида, но она будет существенно ниже предложений на рынке и начнется с суммы ниже 2,9 миллиона рублей. Стоимость километра пробега "электробуханки" составляет 1,1 рубля, что в шесть раз ниже, чем у аналогичного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.Демурия уточнил, все узлы и детали крымского электромобиля должны быть российского производства или стран ЕАЭС, эту задачу уже выполнили на 80 процентов. По его словам, сейчас идут работы по замене контроллера-инвертора и бортового зарядного устройства на отечественное оборудование.В планах предприятия разработка нескольких моделей электроуаза: кабриолета для перевозки туристов в горных и труднопроходимых районах Крыма, электрогрузовика для перевозки промтоваров и продуктов внутри городов и коммунальные машины. Авторы проекта надеются, что новинка заинтересует Минобороны и спецслужбы возможностью бесшумной перевозки разведгрупп. Опытное производство планируется запустить в этом году, а мелкосерийное — в 2024-м.

https://ria.ru/20230118/e-neva-1845745207.html

https://ria.ru/20230518/elektromobili-1872530138.html

липецк

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УАЗ "Буханку" с электродвигателем испытали в Крыму УАЗ "Буханку" с электродвигателем испытали в Крыму 2023-07-03T13:15 true PT1M05S

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липецк, москва, ульяновский автомобильный завод (уаз), сколково, технологии