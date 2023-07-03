Алина Шалимова: каждый день я будто на райском острове
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоПобедитель интернет-тура Всероссийской олимпиады учителей начальных классов "Мой первый учитель" в номинации "Предметная образовательная деятельность" Алина Шалимова
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
О пути в профессию, необходимости вожатства для педагогов и свободе учителей рассказывает учитель начальных классов МБОУ "Центр образования – гимназия 11 им. Александра и Олега Трояновских" Тулы, победитель интернет-тура Всероссийской олимпиады учителей начальных классов "Мой первый учитель" в номинации "Предметная образовательная деятельность" Алина Шалимова.
– Когда вы поняли, что хотите стать учителем?
– Изначально у меня не было, как это у многих бывает, мыслей о моем первом учителе, из-за которого я бы тоже хотела стать педагогом. Несомненно, она меня вдохновляла на различные поступки и работу с детьми, но чтобы быть учителем – нет. Уже когда я проходила студенческую практику в школе, тогда и поняла, что это очень приятная работа. Очень важно, что именно приятная, потому что я хотела такую работу, куда я захочу приходить каждый день.
– Какой опыт от своей первой учительницы вы забрали в свою профессиональную деятельность?
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоУчитель начальных классов МБОУ "Центр образования – гимназия 11 им. Александра и Олега Трояновских" Тулы Алина Шалимова
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Учитель начальных классов МБОУ "Центр образования – гимназия 11 им. Александра и Олега Трояновских" Тулы Алина Шалимова
– Мой первый учитель такой профессионал, что даже сегодня я провожу уроки по некоторыми темам, вспоминая методические приемы, которые она применяла сама. Я говорю сейчас о проектной деятельности. Оказывается, мой классный руководитель в начальной школе реализовывал ее еще до того, как это стало популярно. Наша исследовательская деятельность была очень широко развернута. Поэтому когда я пришла в школу, я занималась проектной работой так, как это делала моя классная руководительница. Конечно, образование идет вперед, появляются нововведения, поэтому деятельность немного изменилась, но основа осталась той же.
– Вы сказали, что хотелось, чтобы работа была приятной. Эти ожидания в итоге оправдались?
– Я уже многим говорила: я вообще считаю, что нахожусь на каком-то райском острове. Мне очень повезло, потому что я попала в то учреждение, где работать легко и интересно. Мои коллеги – фантастические люди, мастера своего дела. Здесь за каждым хочется тянуться, здесь каждый – это пример для меня, я их называю "глыбы". Они для меня – педагогические глыбы. Здесь администрация, которая настолько доброжелательно к тебе относится, человечно. Я считаю – это остров мечты. Ну и дети, конечно. Меня окружают дети, которые понимают, что учиться – это здорово.
– Расскажите, пожалуйста. Как шла ваша подготовка к олимпиаде "Мой первый учитель"?
– В прошлом году мне удалось побывать на этой олимпиаде в качестве организатора. Меня пригласили быть в штабе организаторов этой Олимпиады через Общероссийский профсоюз образования. Тогда олимпиада проходила в Санкт-Петербурге, и для меня это было очень почетно. Честно скажу, я вообще даже не мечтал о таком опыте. Видя всю работу изнутри, печатая критериальную базу, я углубилась в суть конкурса и подумала: "Это очень сложно. Участники такие молодцы, что решились, что у них столько идей, и они так грамотно их прописывают!".
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоГлава Минпросвещения России Сергей Кравцов
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов
В ходе конкурсных испытаний я присмотрелась к работам учителей, и у меня тоже начали появляться идеи. Слушая презентации проектов преподавателей со всей России, я начала генерировать задумки, которые тоже можно преобразовать в проект и представить. Поэтому я загорелась этой идеей и точно для себя решила, что хочу попробовать.
– Что именно, на ваш взгляд, помогло стать победителем интернет-тура в номинации "Предметная образовательная деятельность"?
– Вообще, я думаю, что это командная работа, потому что я сама прописала свой проект, но сколько редактур он проходил! Мне, конечно же, помогали мои коллеги, мои наставники в школе. Мне помогали мои друзья-преподаватели из Тульского педагогического университета. Я думаю, что это такая большая команда, которая помогла мне вот пройти интернет-тур есть и выйти финал.
– Уже известно, что вас ждет в Казани на следующем туре?
– К сожалению, да (смеется).
– Как проходит подготовка?
– Сейчас мне необходимо отредактировать проект, потому что на онлайн-собеседовании было несколько замечаний. Нужно подготовить его презентацию, выгодно его продемонстрировать, после чего должен быть мастер-класс по теме моей работы. Это все в одном туре. А если вдруг так случится, на что я очень надеюсь, что я пройду в финал очного тура, тогда еще будут дебаты. И для этого нужно вспомнить высказывания и размышления великих о педагогике.
– Расскажите немного о своем проекте.
– Мой проект называется "Иммерсивный театр как инструмент развития эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения". Но как раз на онлайн-собеседовании мы решили не загонять себя в рамки литературного чтения, ведь эти приемы мы используем и на других уроках. Это намного интереснее, потому что театр на чтении – достаточно привычный формат, но иммерсивный театр – это немного другое. Здесь мы погружаем весь класс в театральную деятельность, дети перестают быть пассивными зрителями и становятся уже активными участниками.
– Какой у вас опыт участия в других профессиональных конкурсах?
– Вообще, я очень люблю конкурсы профессионального мастерства, потому что они подстегивают тебя делать что-то новое. Это очень классный опыт, который заставляет тебя совершенствоваться. Всех призывают к участию в конкурсах профессионального мастерства, это обязательно нужно испытать на себе!
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоАлина Шалимова и ее ученики
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Алина Шалимова и ее ученики
Я являюсь победителем конкурса "Педагогический дебют" в номинации "Молодые учителя" 2018 года. После я ездила на всероссийский этап и стала лауреатом. Кроме того, я победитель регионального этапа конкурса "Учитель будущего" 2021 года. Еще упомяну различные творческие конкурсы, потому что мы здесь и поем, и пляшем – у нас отличная команда учителей, все очень творческие и заряженные.
– Какой опыт вы можете назвать ценным для своей профессиональной деятельности?
– Я – боец педагогического отряда "Лев". Опыт вожатской деятельности очень повлиял на мое отношение к детям, к воспитанию, конечно. За моими плечами уже порядка 20 смен. Большинство из них в роли вожатого, несколько – в роли старшего вожатого. Опыт вожатской деятельности – это очень ценно, потому что больше импровизации, чем там, наверное, нет нигде. Все-таки уроки – это отчасти запланированная история. А когда ты работаешь в лагере, ты просто импровизируешь каждую секунду, ведь ты с детьми взаимодействуешь все 24 часа. Этот опыт помогает развивать коммуникативный навык, а он учителю необходим как воздух. Поэтому, если хочется стать хорошим учителем, обязательно нужно практиковаться, и не одну смену, в лагере.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоАлина Шалимова и ее коллеги
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Алина Шалимова и ее коллеги
– Каким наставником вы являетесь?
– Описывая себя, я бы сказала, что я очень добрая, веселая, свободная, что хотелось бы пожелать многим учителям. Мне не стыдно признаться, если я чего-то не знаю, я этого не стесняюсь. Если я попала в какую-то затруднительную ситуацию, мои дети должны понимать, что я тоже человек. Когда я видела своих педагогов где-нибудь за пределами школы, где-нибудь на стадионе, для меня это был шок. И я считаю, что это неправильно. Учителя – такие же обыкновенные люди. В остальном, мне хотелось бы быть компетентной в тех вопросах, которые мне задают как наставнику.
– Почему быть учителем это модно?
– Когда ты учитель, ты всегда идешь в ногу со временем. Каждый день ты узнаешь что-то новое об этом мире, о людях, и ты знаешь все тренды. Каждый день какой-никакой, но акт коммуникации с тобой осуществляют в среднем 50 человек. Это классная профессия для тех, кто хочет быть всесторонне развитым, современным человеком, активным, социализированным. И если вы найдете свое место, то это будет райский остров, как у меня.