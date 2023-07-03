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Алина Шалимова: каждый день я будто на райском острове

Алина Шалимова: каждый день я будто на райском острове - РИА Новости, 03.07.2023

Алина Шалимова: каждый день я будто на райском острове

О пути в профессию, необходимости вожатства для педагогов и свободе учителей рассказывает учитель начальных классов МБОУ "Центр образования – гимназия 11 им... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:27

2023-07-03T13:27

2023-07-03T13:27

год педагога и наставника

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О пути в профессию, необходимости вожатства для педагогов и свободе учителей рассказывает учитель начальных классов МБОУ "Центр образования – гимназия 11 им. Александра и Олега Трояновских" Тулы, победитель интернет-тура Всероссийской олимпиады учителей начальных классов "Мой первый учитель" в номинации "Предметная образовательная деятельность" Алина Шалимова.– Когда вы поняли, что хотите стать учителем?– Изначально у меня не было, как это у многих бывает, мыслей о моем первом учителе, из-за которого я бы тоже хотела стать педагогом. Несомненно, она меня вдохновляла на различные поступки и работу с детьми, но чтобы быть учителем – нет. Уже когда я проходила студенческую практику в школе, тогда и поняла, что это очень приятная работа. Очень важно, что именно приятная, потому что я хотела такую работу, куда я захочу приходить каждый день.– Какой опыт от своей первой учительницы вы забрали в свою профессиональную деятельность?– Мой первый учитель такой профессионал, что даже сегодня я провожу уроки по некоторыми темам, вспоминая методические приемы, которые она применяла сама. Я говорю сейчас о проектной деятельности. Оказывается, мой классный руководитель в начальной школе реализовывал ее еще до того, как это стало популярно. Наша исследовательская деятельность была очень широко развернута. Поэтому когда я пришла в школу, я занималась проектной работой так, как это делала моя классная руководительница. Конечно, образование идет вперед, появляются нововведения, поэтому деятельность немного изменилась, но основа осталась той же.– Вы сказали, что хотелось, чтобы работа была приятной. Эти ожидания в итоге оправдались?– Я уже многим говорила: я вообще считаю, что нахожусь на каком-то райском острове. Мне очень повезло, потому что я попала в то учреждение, где работать легко и интересно. Мои коллеги – фантастические люди, мастера своего дела. Здесь за каждым хочется тянуться, здесь каждый – это пример для меня, я их называю "глыбы". Они для меня – педагогические глыбы. Здесь администрация, которая настолько доброжелательно к тебе относится, человечно. Я считаю – это остров мечты. Ну и дети, конечно. Меня окружают дети, которые понимают, что учиться – это здорово.– Расскажите, пожалуйста. Как шла ваша подготовка к олимпиаде "Мой первый учитель"?– В прошлом году мне удалось побывать на этой олимпиаде в качестве организатора. Меня пригласили быть в штабе организаторов этой Олимпиады через Общероссийский профсоюз образования. Тогда олимпиада проходила в Санкт-Петербурге, и для меня это было очень почетно. Честно скажу, я вообще даже не мечтал о таком опыте. Видя всю работу изнутри, печатая критериальную базу, я углубилась в суть конкурса и подумала: "Это очень сложно. Участники такие молодцы, что решились, что у них столько идей, и они так грамотно их прописывают!".В ходе конкурсных испытаний я присмотрелась к работам учителей, и у меня тоже начали появляться идеи. Слушая презентации проектов преподавателей со всей России, я начала генерировать задумки, которые тоже можно преобразовать в проект и представить. Поэтому я загорелась этой идеей и точно для себя решила, что хочу попробовать.– Что именно, на ваш взгляд, помогло стать победителем интернет-тура в номинации "Предметная образовательная деятельность"?– Вообще, я думаю, что это командная работа, потому что я сама прописала свой проект, но сколько редактур он проходил! Мне, конечно же, помогали мои коллеги, мои наставники в школе. Мне помогали мои друзья-преподаватели из Тульского педагогического университета. Я думаю, что это такая большая команда, которая помогла мне вот пройти интернет-тур есть и выйти финал.– Уже известно, что вас ждет в Казани на следующем туре?– К сожалению, да (смеется).– Как проходит подготовка?– Сейчас мне необходимо отредактировать проект, потому что на онлайн-собеседовании было несколько замечаний. Нужно подготовить его презентацию, выгодно его продемонстрировать, после чего должен быть мастер-класс по теме моей работы. Это все в одном туре. А если вдруг так случится, на что я очень надеюсь, что я пройду в финал очного тура, тогда еще будут дебаты. И для этого нужно вспомнить высказывания и размышления великих о педагогике.– Расскажите немного о своем проекте.– Мой проект называется "Иммерсивный театр как инструмент развития эмоционального интеллекта младших школьников на уроках литературного чтения". Но как раз на онлайн-собеседовании мы решили не загонять себя в рамки литературного чтения, ведь эти приемы мы используем и на других уроках. Это намного интереснее, потому что театр на чтении – достаточно привычный формат, но иммерсивный театр – это немного другое. Здесь мы погружаем весь класс в театральную деятельность, дети перестают быть пассивными зрителями и становятся уже активными участниками.– Какой у вас опыт участия в других профессиональных конкурсах?– Вообще, я очень люблю конкурсы профессионального мастерства, потому что они подстегивают тебя делать что-то новое. Это очень классный опыт, который заставляет тебя совершенствоваться. Всех призывают к участию в конкурсах профессионального мастерства, это обязательно нужно испытать на себе!Я являюсь победителем конкурса "Педагогический дебют" в номинации "Молодые учителя" 2018 года. После я ездила на всероссийский этап и стала лауреатом. Кроме того, я победитель регионального этапа конкурса "Учитель будущего" 2021 года. Еще упомяну различные творческие конкурсы, потому что мы здесь и поем, и пляшем – у нас отличная команда учителей, все очень творческие и заряженные.– Какой опыт вы можете назвать ценным для своей профессиональной деятельности?– Я – боец педагогического отряда "Лев". Опыт вожатской деятельности очень повлиял на мое отношение к детям, к воспитанию, конечно. За моими плечами уже порядка 20 смен. Большинство из них в роли вожатого, несколько – в роли старшего вожатого. Опыт вожатской деятельности – это очень ценно, потому что больше импровизации, чем там, наверное, нет нигде. Все-таки уроки – это отчасти запланированная история. А когда ты работаешь в лагере, ты просто импровизируешь каждую секунду, ведь ты с детьми взаимодействуешь все 24 часа. Этот опыт помогает развивать коммуникативный навык, а он учителю необходим как воздух. Поэтому, если хочется стать хорошим учителем, обязательно нужно практиковаться, и не одну смену, в лагере.– Каким наставником вы являетесь?– Описывая себя, я бы сказала, что я очень добрая, веселая, свободная, что хотелось бы пожелать многим учителям. Мне не стыдно признаться, если я чего-то не знаю, я этого не стесняюсь. Если я попала в какую-то затруднительную ситуацию, мои дети должны понимать, что я тоже человек. Когда я видела своих педагогов где-нибудь за пределами школы, где-нибудь на стадионе, для меня это был шок. И я считаю, что это неправильно. Учителя – такие же обыкновенные люди. В остальном, мне хотелось бы быть компетентной в тех вопросах, которые мне задают как наставнику.– Почему быть учителем это модно?– Когда ты учитель, ты всегда идешь в ногу со временем. Каждый день ты узнаешь что-то новое об этом мире, о людях, и ты знаешь все тренды. Каждый день какой-никакой, но акт коммуникации с тобой осуществляют в среднем 50 человек. Это классная профессия для тех, кто хочет быть всесторонне развитым, современным человеком, активным, социализированным. И если вы найдете свое место, то это будет райский остров, как у меня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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