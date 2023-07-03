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Кожемяко дал старт международным спортивным играм "Дети Приморья" - РИА Новости, 03.07.2023
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04:09 03.07.2023 (обновлено: 04:23 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/igry-1881808239.html
Кожемяко дал старт международным спортивным играм "Дети Приморья"
Кожемяко дал старт международным спортивным играм "Дети Приморья" - РИА Новости, 03.07.2023
Кожемяко дал старт международным спортивным играм "Дети Приморья"
Глава Приморья Олег Кожемяко дал старт Первым международным спортивным играм "Дети Приморья", в которых участвуют спортсмены из России, Белоруссии и Китая,... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T04:09
2023-07-03T04:23
россия
китай
владивосток
олег кожемяко
олег матыцин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко дал старт Первым международным спортивным играм "Дети Приморья", в которых участвуют спортсмены из России, Белоруссии и Китая, сообщает правительство региона. Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке по 6 июля по инициативе Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая. "Это действительно грандиозное событие для нашего региона, ведь по масштабу и охвату мы ранее не создавали с нуля собственные столь массовые и серьезные детские соревнования международного уровня. Уверен, "Дети Приморья" станут новой визитной карточкой региона, вы все – участниками исторического события", – сказал на церемонии открытия губернатор, чьи слова приводятся в сообщении. Также на празднике включили видеообращение министра спорта РФ Олега Матыцина. Он поблагодарил власти региона за высокий уровень организации Игр и пожелал участникам захватывающих соревнований и ярких побед. На стадионе "Динамо" состоялся парад спортсменов. Зрители приветствовали команды из всех районов Приморского края, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, Китая и Республики Беларусь. Спортивный праздник совпал с Днем Владивостока: в городе состоялся концерт, где в том числе выступила российская певица Елка. Церемония открытия Игр завершилась праздничным салютом. Игры "Дети Приморья" проходят при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока. Спортсмены на восьми площадках города поборются за 538 медалей в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой и тяжелой атлетике, самбо и боксе, спортивной борьбе, плавании и бадминтоне.
https://ria.ru/20230223/igry-1853941115.html
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россия, китай, владивосток, олег кожемяко, олег матыцин
Россия, Китай, Владивосток, Олег Кожемяко, Олег Матыцин
Кожемяко дал старт международным спортивным играм "Дети Приморья"

Глава Приморья Кожемяко дал старт международным спортивным играм "Дети Приморья"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Глава Приморья Олег Кожемяко дал старт Первым международным спортивным играм "Дети Приморья", в которых участвуют спортсмены из России, Белоруссии и Китая, сообщает правительство региона.
Игры "Дети Приморья" пройдут во Владивостоке по 6 июля по инициативе Кожемяко. В них примут участие свыше 1,5 тысячи юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая.
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"Это действительно грандиозное событие для нашего региона, ведь по масштабу и охвату мы ранее не создавали с нуля собственные столь массовые и серьезные детские соревнования международного уровня. Уверен, "Дети Приморья" станут новой визитной карточкой региона, вы все – участниками исторического события", – сказал на церемонии открытия губернатор, чьи слова приводятся в сообщении.
Также на празднике включили видеообращение министра спорта РФ Олега Матыцина. Он поблагодарил власти региона за высокий уровень организации Игр и пожелал участникам захватывающих соревнований и ярких побед.
На стадионе "Динамо" состоялся парад спортсменов. Зрители приветствовали команды из всех районов Приморского края, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, Китая и Республики Беларусь.
Спортивный праздник совпал с Днем Владивостока: в городе состоялся концерт, где в том числе выступила российская певица Елка. Церемония открытия Игр завершилась праздничным салютом.
Игры "Дети Приморья" проходят при поддержке правительства Приморского края, министерства спорта России, Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и администрации Владивостока. Спортсмены на восьми площадках города поборются за 538 медалей в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, легкой и тяжелой атлетике, самбо и боксе, спортивной борьбе, плавании и бадминтоне.
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