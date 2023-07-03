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В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры - РИА Новости, 03.07.2023
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06:59 03.07.2023 (обновлено: 07:14 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/igra-1881812650.html
В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры
В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры - РИА Новости, 03.07.2023
В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры
В Атланте мать несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, сообщает Fox 5 Atlanta. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T06:59
2023-07-03T07:14
происшествия
сша
атланта
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Атланте мать несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, сообщает Fox 5 Atlanta."Мать из Атланты находится под стражей, ее обвиняют в том, что она застрелила сына-подростка во время ссоры из-за игровой приставки", — говорится в сообщении.Полицейские прибыли на место происшествия после сообщений о стрельбе. На месте преступления обнаружили 17-летний юноша со множественными огнестрельными ранениями. Следователи утверждают, что огонь открыла 31-летняя Джакуана Батлер, мать подростка. Полиция не предоставила информации о состоянии пострадавшего.Батлер сейчас находится в тюрьме округа Фултон. Ей выдвинули обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.
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происшествия, сша, атланта
Происшествия, США, Атланта
В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры

Fox 5 Atlanta: в США мать выстрелила в сына несколько раз из-за игровой приставки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИгровая приставка
Игровая приставка - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Игровая приставка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Атланте мать несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, сообщает Fox 5 Atlanta.
«
"Мать из Атланты находится под стражей, ее обвиняют в том, что она застрелила сына-подростка во время ссоры из-за игровой приставки", — говорится в сообщении.
Полицейские прибыли на место происшествия после сообщений о стрельбе. На месте преступления обнаружили 17-летний юноша со множественными огнестрельными ранениями. Следователи утверждают, что огонь открыла 31-летняя Джакуана Батлер, мать подростка. Полиция не предоставила информации о состоянии пострадавшего.
Батлер сейчас находится в тюрьме округа Фултон. Ей выдвинули обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.
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