https://ria.ru/20230703/igra-1881812650.html

В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры

В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры - РИА Новости, 03.07.2023

В США мать выстрелила в сына из-за видеоигры

В Атланте мать несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, сообщает Fox 5 Atlanta. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T06:59

2023-07-03T06:59

2023-07-03T07:14

происшествия

сша

атланта

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Атланте мать несколько раз выстрелила в сына во время ссоры из-за игровой приставки, сообщает Fox 5 Atlanta."Мать из Атланты находится под стражей, ее обвиняют в том, что она застрелила сына-подростка во время ссоры из-за игровой приставки", — говорится в сообщении.Полицейские прибыли на место происшествия после сообщений о стрельбе. На месте преступления обнаружили 17-летний юноша со множественными огнестрельными ранениями. Следователи утверждают, что огонь открыла 31-летняя Джакуана Батлер, мать подростка. Полиция не предоставила информации о состоянии пострадавшего.Батлер сейчас находится в тюрьме округа Фултон. Ей выдвинули обвинения в нападении с отягчающими обстоятельствами, безрассудном поведении и жестоком обращении с детьми.

https://ria.ru/20230626/taksist-1880447752.html

сша

атланта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сша, атланта