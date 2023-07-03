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Конкурс Стенина-2023 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости, 03.07.2023
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12:00 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/golosovanie-1881430671.html
Конкурс Стенина-2023 запустил голосование среди интернет-пользователей
Конкурс Стенина-2023 запустил голосование среди интернет-пользователей - РИА Новости, 03.07.2023
Конкурс Стенина-2023 запустил голосование среди интернет-пользователей
В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. Ставшее уже... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:00
2023-07-03T12:00
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
юнеско
миа "россия сегодня"
россия
фотография
культура
новости агентства
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МОСКВА, 3 июл, — РИА Новости. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. Ставшее уже традиционным голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать, по их мнению, лучшую фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международной команды жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на соответствующую иконку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230615/short-list-1878013520.html
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2023
Алёна Пава
Алёна Пава
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
353
60
андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, юнеско, миа "россия сегодня", россия, фотография, культура, новости агентства
Андрей Стенин, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, ЮНЕСКО, МИА "Россия сегодня", Россия, Фотография, Культура, Новости агентства

Конкурс Стенина-2023 запустил голосование среди интернет-пользователей

© Giacomo d'Orlando/StenincontestДжакомо д’Орландо "Симбиоз", Италия, Моя Планета, серии
Джакомо д’Орландо Симбиоз, Италия, Моя Планета, серии
© Giacomo d'Orlando/Stenincontest
Джакомо д’Орландо "Симбиоз", Италия, Моя Планета, серии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл, — РИА Новости. В первую неделю июля на русской и английской версиях сайта Международного фотоконкурса памяти Андрея Стенина стартовало онлайн-голосование. Ставшее уже традиционным голосование дает возможность пользователям Интернет выбрать, по их мнению, лучшую фотографию или серию из числа тех, что вошли в шорт-лист по решению международной команды жюри. Работа-победитель голосования будет определена наибольшим числом голосов, отданных за нее.
Для голосования необходимо выбрать понравившуюся фотографию или серию фото на сайте конкурса и кликнуть на соответствующую иконку рядом с ними. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа. Автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
Адра Пайон Пламя и пепел. Испания. Главные новости, серии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Конкурс имени Андрея Стенина опубликовал шорт-лист 2023 года
15 июня, 13:00
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК(Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
"Россия сегодня" объявит победителей конкурса военной фотожурналистики
20 июня, 01:14
 
Андрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаЮНЕСКОМИА "Россия сегодня"РоссияФотографияКультураНовости агентства
 
 
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