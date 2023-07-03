https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881979528.html
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве - РИА Новости, 03.07.2023
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве
В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:46
2023-07-03T17:46
2023-07-03T17:49
происшествия
россия
эван гершкович
линн трейси
сизо лефортово
сша
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича.Ранее в СМИ появилась информация, что посол получила к нему консульский доступ."Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня",- заявили в американской дипмиссии.
https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, эван гершкович, линн трейси, сизо лефортово, сша
Происшествия, Россия, Эван Гершкович, Линн Трейси, СИЗО Лефортово, США
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве
Посольство США в Москве: Трейси посетила в понедельник обвиняемого в шпионаже Гершковича