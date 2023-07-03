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Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве - РИА Новости, 03.07.2023
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17:46 03.07.2023 (обновлено: 17:49 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881979528.html
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве - РИА Новости, 03.07.2023
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве
В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:46
2023-07-03T17:49
происшествия
россия
эван гершкович
линн трейси
сизо лефортово
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича.Ранее в СМИ появилась информация, что посол получила к нему консульский доступ."Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня",- заявили в американской дипмиссии.
https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html
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происшествия, россия, эван гершкович, линн трейси, сизо лефортово, сша
Происшествия, Россия, Эван Гершкович, Линн Трейси, СИЗО Лефортово, США
Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве

Посольство США в Москве: Трейси посетила в понедельник обвиняемого в шпионаже Гершковича

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича.
Ранее в СМИ появилась информация, что посол получила к нему консульский доступ.
«
"Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня",- заявили в американской дипмиссии.
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Wall Street Journal возмутилась продлением ареста Гершковича за шпионаж
22 июня, 16:08
 
ПроисшествияРоссияЭван ГершковичЛинн ТрейсиСИЗО ЛефортовоСША
 
 
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