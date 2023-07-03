https://ria.ru/20230703/gershkovich-1881979528.html

Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве

Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве - РИА Новости, 03.07.2023

Трейси посетила обвиняемого в шпионаже Гершковича, подтвердили в посольстве

В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:46

2023-07-03T17:46

2023-07-03T17:49

происшествия

россия

эван гершкович

линн трейси

сизо лефортово

сша

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В посольстве США заявили РИА Новости, что посол Линн Трейси посетила в понедельник журналиста WSJ Эвана Гершковича.Ранее в СМИ появилась информация, что посол получила к нему консульский доступ."Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня",- заявили в американской дипмиссии.

https://ria.ru/20230622/gershkovich-1879825476.html

россия

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, эван гершкович, линн трейси, сизо лефортово, сша