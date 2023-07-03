https://ria.ru/20230703/eksport-1881880875.html
Россия добровольно сократит экспорт нефти
Россия добровольно сократит экспорт нефти - РИА Новости, 03.07.2023
Россия добровольно сократит экспорт нефти
Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:30
2023-07-03T12:30
2023-07-03T13:34
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказал Новак.Как уточнили журналистам в аппарате Новака, в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти.Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Заявленный объем добровольного сокращения был достигнут в апреле, говорил Новак.
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экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Россия добровольно сократит экспорт нефти
Новак: Россия добровольно сократит поставки нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия добровольно сократит экспорт нефти в августе на 500 тысяч баррелей в сутки для обеспечения баланса нефтяного рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину", - сказал Новак.
Как уточнили журналистам в аппарате Новака, в результате Россия в августе сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки в дополнение к принятым обязательствам в рамках добровольного сокращения добычи нефти.
Новак в феврале заявил, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений на фоне введения некоторыми странами механизма потолка цен на российские нефть и нефтепродукты. Позднее Россия приняла решение продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2024 года. Заявленный объем добровольного сокращения был достигнут в апреле, говорил Новак.
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