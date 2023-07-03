https://ria.ru/20230703/dzhagger-1881861931.html

Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его

Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его - РИА Новости, 03.07.2023

Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его

Лидер группы The Rolling Stones, 79-летний Мик Джаггер обручился с 36-летней балериной и хореографом Мелани Хэмрик после почти десяти лет отношений, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:47

2023-07-03T16:47

2023-07-03T17:51

шоубиз

мик джаггер

the rolling stones

американский театр балета

знаменитости

семья

свадьба

отношения

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лидер группы The Rolling Stones, 79-летний Мик Джаггер обручился с 36-летней балериной и хореографом Мелани Хэмрик после почти десяти лет отношений, сообщает The Mirror.По словам близкого к паре источника, возлюбленная рокера показала друзьям кольцо и сообщила о помолвке в Американском театре балета."Она совершенно ясно дала понять, что ее кольцо – обручальное, и теперь она его невеста. Ее семья также очень хорошо понимает, что они помолвлены. Все очень взволнованы", – рассказал инсайдер.Он добавил, что пара пока не планировала свадебную церемонию. Но если она состоится для Джаггера это будет второй официальный брак (с 1971 по 1978 годы он был женат на адвокате Бьянке Джаггер. — Прим. ред.). Музыкант начал встречаться с Мелани Хэмрик в 2014 году. В отношениях родился сын Деверо Октавиана Бэзила. Ему сейчас шесть лет. У рокера также есть еще семь детей от других женщин, а также пять внуков и правнучка.

https://ria.ru/20220415/pachino-1783583432.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мик джаггер, the rolling stones, американский театр балета, знаменитости, семья, свадьба, отношения