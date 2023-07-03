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Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его - РИА Новости, 03.07.2023
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Шоубиз
 
16:47 03.07.2023 (обновлено: 17:51 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/dzhagger-1881861931.html
Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его
Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его - РИА Новости, 03.07.2023
Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его
Лидер группы The Rolling Stones, 79-летний Мик Джаггер обручился с 36-летней балериной и хореографом Мелани Хэмрик после почти десяти лет отношений, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:47
2023-07-03T17:51
шоубиз
мик джаггер
the rolling stones
американский театр балета
знаменитости
семья
свадьба
отношения
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лидер группы The Rolling Stones, 79-летний Мик Джаггер обручился с 36-летней балериной и хореографом Мелани Хэмрик после почти десяти лет отношений, сообщает The Mirror.По словам близкого к паре источника, возлюбленная рокера показала друзьям кольцо и сообщила о помолвке в Американском театре балета.&quot;Она совершенно ясно дала понять, что ее кольцо – обручальное, и теперь она его невеста. Ее семья также очень хорошо понимает, что они помолвлены. Все очень взволнованы&quot;, – рассказал инсайдер.Он добавил, что пара пока не планировала свадебную церемонию. Но если она состоится для Джаггера это будет второй официальный брак (с 1971 по 1978 годы он был женат на адвокате Бьянке Джаггер. — Прим. ред.). Музыкант начал встречаться с Мелани Хэмрик в 2014 году. В отношениях родился сын Деверо Октавиана Бэзила. Ему сейчас шесть лет. У рокера также есть еще семь детей от других женщин, а также пять внуков и правнучка.
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мик джаггер, the rolling stones, американский театр балета, знаменитости, семья, свадьба, отношения
Шоубиз, Мик Джаггер, The Rolling Stones, Американский театр балета, Знаменитости, Семья, Свадьба, отношения
Мик Джаггер сделал предложение балерине вдвое моложе его

79-летний Мик Джаггер обручился с 36-летней балериной Мелани Хэмрик

© AFP 2023 / KENA BETANCURМик Джаггер и Мелани Хэмрик
Мик Джаггер и Мелани Хэмрик - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AFP 2023 / KENA BETANCUR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Лидер группы The Rolling Stones, 79-летний Мик Джаггер обручился с 36-летней балериной и хореографом Мелани Хэмрик после почти десяти лет отношений, сообщает The Mirror.
По словам близкого к паре источника, возлюбленная рокера показала друзьям кольцо и сообщила о помолвке в Американском театре балета.
«

"Она совершенно ясно дала понять, что ее кольцо – обручальное, и теперь она его невеста. Ее семья также очень хорошо понимает, что они помолвлены. Все очень взволнованы", – рассказал инсайдер.

Он добавил, что пара пока не планировала свадебную церемонию. Но если она состоится для Джаггера это будет второй официальный брак (с 1971 по 1978 годы он был женат на адвокате Бьянке Джаггер. — Прим. ред.).
Музыкант начал встречаться с Мелани Хэмрик в 2014 году. В отношениях родился сын Деверо Октавиана Бэзила. Ему сейчас шесть лет.
У рокера также есть еще семь детей от других женщин, а также пять внуков и правнучка.
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ШоубизМик ДжаггерThe Rolling StonesАмериканский театр балетаЗнаменитостиСемьяСвадьбаотношения
 
 
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