Рейтинг@Mail.ru
Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках" - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:06 03.07.2023 (обновлено: 15:19 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/dvizh-1881887264.html
Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках"
Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках" - РИА Новости, 03.07.2023
Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках"
В эти выходные на стадионе "Лужники" прошел фестиваль "Движ", организованный "Новым радио". Шоу посвятили 100-летию московского спорта, и отметить это событие... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:06
2023-07-03T15:19
шоубиз
знаменитости
сергей лазарев
rasa
москва
россия
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881882657_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_51a53e5660c4fe34a9cfc8ca209a35dc.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости, Александра Липатова. В эти выходные на стадионе "Лужники" прошел фестиваль "Движ", организованный "Новым радио". Шоу посвятили 100-летию московского спорта, и отметить это событие собралось много популярных исполнителей. О том, чьи хиты звучали громче всех, – в материале РИА Новости.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881882657_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_843a3f088b18ca50c8b8a149258bcc65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, фото, сергей лазарев, rasa, москва, россия, спорт, st (александр степанов), dj smash, новости шоу-бизнеса, фото
Шоубиз, Знаменитости, Сергей Лазарев, RASA, Москва, Россия, Спорт, ST (Александр Степанов), DJ Smash, Новости шоу-бизнеса, Фото
Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках"

В "Лужниках" прошел фестиваль "Нового радио" в честь 100-летия московского спорта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости, Александра Липатова. В эти выходные на стадионе "Лужники" прошел фестиваль "Движ", организованный "Новым радио". Шоу посвятили 100-летию московского спорта, и отметить это событие собралось много популярных исполнителей. О том, чьи хиты звучали громче всех, – в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Ведущим фестиваля был Макс Фреш.

Шоумен представлял зрителям звезд и поддерживал веселую атмосферу в "Лужниках", общаясь и обмениваясь шутками со зрителями.

Фестиваль Движ в Лужниках

Ведущим фестиваля был Макс Фреш.

Шоумен представлял зрителям звезд и поддерживал веселую атмосферу в "Лужниках", общаясь и обмениваясь шутками со зрителями.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
1 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Одним из первых на сцену вышел Анатолий Цой. Он исполнил для москвичей и гостей столицы три композиции – "Позови меня с собой", "Покажу паранойю" и "Лавочки".

Музыкант выступал в простом, но лаконичном комплекте total black.

Фестиваль Движ в Лужниках

Одним из первых на сцену вышел Анатолий Цой. Он исполнил для москвичей и гостей столицы три композиции – "Позови меня с собой", "Покажу паранойю" и "Лавочки".

Музыкант выступал в простом, но лаконичном комплекте total black.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
2 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Тренд на черное поддержал и Сергей Лазарев, а заодно исполнил несколько хитов, в том числе новый — "Не пытайся повторить".

Фестиваль Движ в Лужниках

Тренд на черное поддержал и Сергей Лазарев, а заодно исполнил несколько хитов, в том числе новый — "Не пытайся повторить".

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
3 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Не менее запоминающимся стало выступление Леши Свика, Олега Майами (Олег Кривиков) и Niletto (Даниил Прытков). Трио исполнило совместный трек "Не вспоминай".

А Свик дополнительно обрадовал поклонников хитом "Малиновый свет", которому подпели все "Лужники".

Фестиваль Движ в Лужниках

Не менее запоминающимся стало выступление Леши Свика, Олега Майами (Олег Кривиков) и Niletto (Даниил Прытков). Трио исполнило совместный трек "Не вспоминай".

А Свик дополнительно обрадовал поклонников хитом "Малиновый свет", которому подпели все "Лужники".

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
4 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Еще громче стало в "Лужниках", когда на сцене появились участники группы Galibri & Mavik. Они спели свой бессменный хит "Федерико Феллини", а затем "Стивен Сигал".

Фестиваль Движ в Лужниках

Еще громче стало в "Лужниках", когда на сцене появились участники группы Galibri & Mavik. Они спели свой бессменный хит "Федерико Феллини", а затем "Стивен Сигал".

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
5 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

"Вот это форма. Видно, годы тренировок", — зашептались зрители, когда к ним вышла Люся Чеботина.

Певица восхитила поклонников исполнением свих песен, а также отличной физической формой.

Фестиваль Движ в Лужниках

"Вот это форма. Видно, годы тренировок", — зашептались зрители, когда к ним вышла Люся Чеботина.

Певица восхитила поклонников исполнением свих песен, а также отличной физической формой.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
6 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Настоящее веселье на стадион принесли участники Rasa.

Музыканты вместе с командой вышли в ярких неоновых нарядах и заставили всех смеяться и скакать под "Пчеловод" и "Погудим".

"Было весело!" – позже поделилась впечатлениями в соцсетях Даша Rasa.

Фестиваль Движ в Лужниках

Настоящее веселье на стадион принесли участники Rasa.

Музыканты вместе с командой вышли в ярких неоновых нарядах и заставили всех смеяться и скакать под "Пчеловод" и "Погудим".

"Было весело!" – позже поделилась впечатлениями в соцсетях Даша Rasa.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
7 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

После того, как на сцену вышел DJ Smash (Андрей Ширман) "Лужники" на десять минут превратились в танцевальный клуб.

Именно столько длился сет музыканта, в который Smash включил новые и старые треки, включая "Новая волна".

Фестиваль Движ в Лужниках

После того, как на сцену вышел DJ Smash (Андрей Ширман) "Лужники" на десять минут превратились в танцевальный клуб.

Именно столько длился сет музыканта, в который Smash включил новые и старые треки, включая "Новая волна".

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
8 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Певица Бьянка тоже заставила поностальгировать по 2000-м, когда спела "Были танцы".

Но зрителям ее выступление запомнилось не только из-за душевных R&B-напевов.

Артистка удивила слушателей чересчур откровенным нарядом. "Надо быть скромнее", — посоветовали они.

Фестиваль Движ в Лужниках

Певица Бьянка тоже заставила поностальгировать по 2000-м, когда спела "Были танцы".

Но зрителям ее выступление запомнилось не только из-за душевных R&B-напевов.

Артистка удивила слушателей чересчур откровенным нарядом. "Надо быть скромнее", — посоветовали они.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
9 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Романтику в "Лужники" привезла группа Pizza.

Музыканты исполнили романтичную композицию "Оружие" и закончили выступление песней "Улыбка" о любви и красоте.

Фестиваль Движ в Лужниках

Романтику в "Лужники" привезла группа Pizza.

Музыканты исполнили романтичную композицию "Оружие" и закончили выступление песней "Улыбка" о любви и красоте.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
10 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Победитель прошлого сезона шоу "Новые звезды в Африке", рэпер ST (Александр Степанов) раскачал толпу треком "За красивые глаза", во время которого и сам активно двигался в такт.

Фестиваль Движ в Лужниках

Победитель прошлого сезона шоу "Новые звезды в Африке", рэпер ST (Александр Степанов) раскачал толпу треком "За красивые глаза", во время которого и сам активно двигался в такт.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
11 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Закрыл концерт дуэт Gayazov Brothers.

Братья Тимур и Ильяс Гаязовы спели пять своих треков, вдохновленных звучанием 80-х и 90-х, включая "Малиновую ладу" и кавер "Фаина" на хит группы "На-На".

Фестиваль Движ в Лужниках

Закрыл концерт дуэт Gayazov Brothers.

Братья Тимур и Ильяс Гаязовы спели пять своих треков, вдохновленных звучанием 80-х и 90-х, включая "Малиновую ладу" и кавер "Фаина" на хит группы "На-На".

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
12 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Фестиваль "Движ" длился более пяти часов.

В этот вечер на сцене помимо популярных исполнителей также выступили новички: Chebanov (Иван Чебанов) Лина Ли (Лина Подлужная), То Ма (Тамара Саксина), группа NLO и многие другие.

Фестиваль Движ в Лужниках

Фестиваль "Движ" длился более пяти часов.

В этот вечер на сцене помимо популярных исполнителей также выступили новички: Chebanov (Иван Чебанов) Лина Ли (Лина Подлужная), То Ма (Тамара Саксина), группа NLO и многие другие.

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"
13 из 13
 
ШоубизЗнаменитостиСергей ЛазаревRASAМоскваРоссияСпортST (Александр Степанов)DJ SmashНовости шоу-бизнесаФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала