Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках"

В "Лужниках" прошел фестиваль "Нового радио" в честь 100-летия московского спорта
Ведущим фестиваля был Макс Фреш.
Шоумен представлял зрителям звезд и поддерживал веселую атмосферу в "Лужниках", общаясь и обмениваясь шутками со зрителями.
Ведущим фестиваля был Макс Фреш.
Шоумен представлял зрителям звезд и поддерживал веселую атмосферу в "Лужниках", общаясь и обмениваясь шутками со зрителями.
Одним из первых на сцену вышел Анатолий Цой. Он исполнил для москвичей и гостей столицы три композиции – "Позови меня с собой", "Покажу паранойю" и "Лавочки".
Музыкант выступал в простом, но лаконичном комплекте total black.
Одним из первых на сцену вышел Анатолий Цой. Он исполнил для москвичей и гостей столицы три композиции – "Позови меня с собой", "Покажу паранойю" и "Лавочки".
Музыкант выступал в простом, но лаконичном комплекте total black.
Тренд на черное поддержал и Сергей Лазарев, а заодно исполнил несколько хитов, в том числе новый — "Не пытайся повторить".
Тренд на черное поддержал и Сергей Лазарев, а заодно исполнил несколько хитов, в том числе новый — "Не пытайся повторить".
Не менее запоминающимся стало выступление Леши Свика, Олега Майами (Олег Кривиков) и Niletto (Даниил Прытков). Трио исполнило совместный трек "Не вспоминай".
А Свик дополнительно обрадовал поклонников хитом "Малиновый свет", которому подпели все "Лужники".
Не менее запоминающимся стало выступление Леши Свика, Олега Майами (Олег Кривиков) и Niletto (Даниил Прытков). Трио исполнило совместный трек "Не вспоминай".
А Свик дополнительно обрадовал поклонников хитом "Малиновый свет", которому подпели все "Лужники".
Еще громче стало в "Лужниках", когда на сцене появились участники группы Galibri & Mavik. Они спели свой бессменный хит "Федерико Феллини", а затем "Стивен Сигал".
Еще громче стало в "Лужниках", когда на сцене появились участники группы Galibri & Mavik. Они спели свой бессменный хит "Федерико Феллини", а затем "Стивен Сигал".
"Вот это форма. Видно, годы тренировок", — зашептались зрители, когда к ним вышла Люся Чеботина.
Певица восхитила поклонников исполнением свих песен, а также отличной физической формой.
"Вот это форма. Видно, годы тренировок", — зашептались зрители, когда к ним вышла Люся Чеботина.
Певица восхитила поклонников исполнением свих песен, а также отличной физической формой.
Настоящее веселье на стадион принесли участники Rasa.
Музыканты вместе с командой вышли в ярких неоновых нарядах и заставили всех смеяться и скакать под "Пчеловод" и "Погудим".
"Было весело!" – позже поделилась впечатлениями в соцсетях Даша Rasa.
Настоящее веселье на стадион принесли участники Rasa.
Музыканты вместе с командой вышли в ярких неоновых нарядах и заставили всех смеяться и скакать под "Пчеловод" и "Погудим".
"Было весело!" – позже поделилась впечатлениями в соцсетях Даша Rasa.
После того, как на сцену вышел DJ Smash (Андрей Ширман) "Лужники" на десять минут превратились в танцевальный клуб.
Именно столько длился сет музыканта, в который Smash включил новые и старые треки, включая "Новая волна".
После того, как на сцену вышел DJ Smash (Андрей Ширман) "Лужники" на десять минут превратились в танцевальный клуб.
Именно столько длился сет музыканта, в который Smash включил новые и старые треки, включая "Новая волна".
Певица Бьянка тоже заставила поностальгировать по 2000-м, когда спела "Были танцы".
Но зрителям ее выступление запомнилось не только из-за душевных R&B-напевов.
Артистка удивила слушателей чересчур откровенным нарядом. "Надо быть скромнее", — посоветовали они.
Певица Бьянка тоже заставила поностальгировать по 2000-м, когда спела "Были танцы".
Но зрителям ее выступление запомнилось не только из-за душевных R&B-напевов.
Артистка удивила слушателей чересчур откровенным нарядом. "Надо быть скромнее", — посоветовали они.
Романтику в "Лужники" привезла группа Pizza.
Музыканты исполнили романтичную композицию "Оружие" и закончили выступление песней "Улыбка" о любви и красоте.
Романтику в "Лужники" привезла группа Pizza.
Музыканты исполнили романтичную композицию "Оружие" и закончили выступление песней "Улыбка" о любви и красоте.
Победитель прошлого сезона шоу "Новые звезды в Африке", рэпер ST (Александр Степанов) раскачал толпу треком "За красивые глаза", во время которого и сам активно двигался в такт.
Победитель прошлого сезона шоу "Новые звезды в Африке", рэпер ST (Александр Степанов) раскачал толпу треком "За красивые глаза", во время которого и сам активно двигался в такт.
Закрыл концерт дуэт Gayazov Brothers.
Братья Тимур и Ильяс Гаязовы спели пять своих треков, вдохновленных звучанием 80-х и 90-х, включая "Малиновую ладу" и кавер "Фаина" на хит группы "На-На".
Закрыл концерт дуэт Gayazov Brothers.
Братья Тимур и Ильяс Гаязовы спели пять своих треков, вдохновленных звучанием 80-х и 90-х, включая "Малиновую ладу" и кавер "Фаина" на хит группы "На-На".
Фестиваль "Движ" длился более пяти часов.
В этот вечер на сцене помимо популярных исполнителей также выступили новички: Chebanov (Иван Чебанов) Лина Ли (Лина Подлужная), То Ма (Тамара Саксина), группа NLO и многие другие.
Фестиваль "Движ" длился более пяти часов.
В этот вечер на сцене помимо популярных исполнителей также выступили новички: Chebanov (Иван Чебанов) Лина Ли (Лина Подлужная), То Ма (Тамара Саксина), группа NLO и многие другие.