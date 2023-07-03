Лазарев, Бьянка и Чеботина отметили 100 лет московского спорта в "Лужниках"

© Фото предоставлено пресс-службой "Нового радио"

Настоящее веселье на стадион принесли участники Rasa.

Музыканты вместе с командой вышли в ярких неоновых нарядах и заставили всех смеяться и скакать под "Пчеловод" и "Погудим".

"Было весело!" – позже поделилась впечатлениями в соцсетях Даша Rasa.