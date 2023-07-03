https://ria.ru/20230703/drony-1881850078.html

В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая

В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая - РИА Новости, 03.07.2023

В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая

Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:40

2023-07-03T10:40

2023-07-03T11:54

в мире

украина

китай

сша

алексей резников

энтони блинкен

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в интервью изданию "Левый берег". "Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников. — Прим. ред.) сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", — сказал он.По словам замминистра, в следующем году дроны будут играть решающую роль, не менее важную, чем самолеты, поэтому нужны и новые разработки тоже. "Сейчас, к сожалению, я наблюдаю, что у русских есть преимущество в различных изобретениях в этом плане. И это плохо", — признал он. С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.

https://ria.ru/20230629/postavki-1881014231.html

украина

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, китай, сша, алексей резников, энтони блинкен