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В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая - РИА Новости, 03.07.2023
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая
Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:40
2023-07-03T10:40
2023-07-03T11:54
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алексей резников
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в интервью изданию "Левый берег". "Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников. — Прим. ред.) сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", — сказал он.По словам замминистра, в следующем году дроны будут играть решающую роль, не менее важную, чем самолеты, поэтому нужны и новые разработки тоже. "Сейчас, к сожалению, я наблюдаю, что у русских есть преимущество в различных изобретениях в этом плане. И это плохо", — признал он. С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230629/postavki-1881014231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, китай, сша, алексей резников, энтони блинкен
В мире, Украина, Китай, США, Алексей Резников, Энтони Блинкен
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая
Минобороны Украины: Киев не может закупать дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США