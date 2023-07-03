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В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая - РИА Новости, 03.07.2023
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10:40 03.07.2023 (обновлено: 11:54 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/drony-1881850078.html
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая - РИА Новости, 03.07.2023
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая
Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T10:40
2023-07-03T11:54
в мире
украина
китай
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в интервью изданию "Левый берег". "Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников. — Прим. ред.) сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", — сказал он.По словам замминистра, в следующем году дроны будут играть решающую роль, не менее важную, чем самолеты, поэтому нужны и новые разработки тоже. "Сейчас, к сожалению, я наблюдаю, что у русских есть преимущество в различных изобретениях в этом плане. И это плохо", — признал он. С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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в мире, украина, китай, сша, алексей резников, энтони блинкен
В мире, Украина, Китай, США, Алексей Резников, Энтони Блинкен
В Киеве заявили, что не могут закупать дроны у Китая

Минобороны Украины: Киев не может закупать дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Министерство обороны Украины не может закупать китайские дроны Mavic, чтобы не испортить отношения с США, заявил заместитель главы ведомства Виталий Дейнега в интервью изданию "Левый берег".
"Я видел, как он (министр обороны Алексей Резников. — Прим. ред.) сам подписывал от себя Mavic для ребят. Но, насколько мне объяснили, мы не можем покупать ничего китайского, чтобы не испортить отношения со Штатами", — сказал он.
По словам замминистра, в следующем году дроны будут играть решающую роль, не менее важную, чем самолеты, поэтому нужны и новые разработки тоже.
"Сейчас, к сожалению, я наблюдаю, что у русских есть преимущество в различных изобретениях в этом плане. И это плохо", — признал он.
С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление ВСУ на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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