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В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 03.07.2023
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:32
2023-07-03T11:32
2023-07-03T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает корреспондент РИА Новости. Схрон был найден в полуразрушенном многоэтажном здании напротив одной из больниц в Северодонецке. "Мы видим центральный вход больницы, центральную военную часть, по которой ходят и военные, и гражданские. Также в эту больницу заезжают высокопоставленные лица. Скорее всего, этот схрон был сделан перед каким-то мероприятием для совершения террористического акта", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. По его словам, местные жители сообщили спецслужбам, что видели людей в заброшенном здании. После проверки силовики обнаружили в подвале заминированный схрон с двумя гранатометами, боеприпасами и снайперской винтовкой Драгунова. На этажах - места для наблюдения и снайперская лежка.
северодонецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
Силовики нашли в Северодонецке схрон украинских диверсантов, подготовленный для теракта