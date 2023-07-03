Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:32 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/diversiya-1881868397.html
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 03.07.2023
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:32
2023-07-03T11:32
специальная военная операция на украине
безопасность
северодонецк
луганская народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802606521_0:326:2731:1862_1920x0_80_0_0_9f3996a8f791cd225ad932d34e84975a.jpg
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает корреспондент РИА Новости. Схрон был найден в полуразрушенном многоэтажном здании напротив одной из больниц в Северодонецке. "Мы видим центральный вход больницы, центральную военную часть, по которой ходят и военные, и гражданские. Также в эту больницу заезжают высокопоставленные лица. Скорее всего, этот схрон был сделан перед каким-то мероприятием для совершения террористического акта", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. По его словам, местные жители сообщили спецслужбам, что видели людей в заброшенном здании. После проверки силовики обнаружили в подвале заминированный схрон с двумя гранатометами, боеприпасами и снайперской винтовкой Драгунова. На этажах - места для наблюдения и снайперская лежка.
северодонецк
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802606521_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1453086ddff754d5a67b1f30d729c819.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северодонецк, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов

Силовики нашли в Северодонецке схрон украинских диверсантов, подготовленный для теракта

© РИА Новости / Мария МарикянРазрушенные дома в Северодонецке
Разрушенные дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Разрушенные дома в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает корреспондент РИА Новости.
Схрон был найден в полуразрушенном многоэтажном здании напротив одной из больниц в Северодонецке.
«
"Мы видим центральный вход больницы, центральную военную часть, по которой ходят и военные, и гражданские. Также в эту больницу заезжают высокопоставленные лица. Скорее всего, этот схрон был сделан перед каким-то мероприятием для совершения террористического акта", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР.
По его словам, местные жители сообщили спецслужбам, что видели людей в заброшенном здании. После проверки силовики обнаружили в подвале заминированный схрон с двумя гранатометами, боеприпасами и снайперской винтовкой Драгунова. На этажах - места для наблюдения и снайперская лежка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 июля, 15:24
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверодонецкЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала