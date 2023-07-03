https://ria.ru/20230703/diversiya-1881868397.html

В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов

В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 03.07.2023

В ЛНР нашли схрон украинских диверсантов

Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:32

2023-07-03T11:32

2023-07-03T11:32

специальная военная операция на украине

безопасность

северодонецк

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 3 июл - РИА Новости. Силовики обнаружили в Северодонецке Луганской Народной Республики схрон с оружием украинских диверсантов, подготовленный для последующего теракта, передает корреспондент РИА Новости. Схрон был найден в полуразрушенном многоэтажном здании напротив одной из больниц в Северодонецке. "Мы видим центральный вход больницы, центральную военную часть, по которой ходят и военные, и гражданские. Также в эту больницу заезжают высокопоставленные лица. Скорее всего, этот схрон был сделан перед каким-то мероприятием для совершения террористического акта", - сообщил РИА Новости представитель силовых структур ЛНР. По его словам, местные жители сообщили спецслужбам, что видели людей в заброшенном здании. После проверки силовики обнаружили в подвале заминированный схрон с двумя гранатометами, боеприпасами и снайперской винтовкой Драгунова. На этажах - места для наблюдения и снайперская лежка.

северодонецк

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, северодонецк, луганская народная республика, вооруженные силы украины