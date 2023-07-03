https://ria.ru/20230703/delo-1882020346.html
В Коми возбудили дело после нефтеразлива
В Коми возбудили дело после нефтеразлива - РИА Новости, 03.07.2023
В Коми возбудили дело после нефтеразлива
Следственные органы возбудили уголовное дело после разлива нефтесодержащей жидкости в Коми, сообщает республиканское СУСК РФ. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:11
2023-07-03T21:11
2023-07-03T21:11
происшествия
республика коми
россия
светлана радионова
владимир уйба
усинск
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после разлива нефтесодержащей жидкости в Коми, сообщает республиканское СУСК РФ. "Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми по факту разлива нефтесодержащей жидкости на территории Южно-Ошского нефтяного месторождения с попаданием на почву и реку Колва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшие загрязнение окружающей среды)", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи совместно с представителями других уполномоченных органов выехали к месту происшествия. Будут отобраны образцы воды и почвы для проведения необходимых судебных экспертиз. В воскресенье сообщалось, что на территории городского округа Усинск режим повышенной готовности после отказа трубопровода компании "Нобель-Ойл" на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Произошел разлив нефтесодержащей жидкости, часть ее попала в реку Колву. СК и прокуратура сообщили о начале проверки. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что в реку Колва в Коми могла попасть тысяча кубометров нефти из нефтепровода, нанесен серьезный ущерб экологии. Глава республики Коми Владимир Уйба в понедельник сообщил, что угрозы населенным пунктам и сооружениям водоснабжения после разлива нефтесодержащей жидкости нет, жители обеспечены водой из водозаборных скважин. В настоящее время устраняются последствия нефтеразлива. По данным властей, по предварительной информации, площадь загрязнения почвенного покрова составляет порядка 0,9 гектара. К ликвидации последствий аварийного разлива привлечены аварийно-спасательные формирования "Экоспас" и "Экосфера", установлены боновые заграждения. Работы по очистке загрязненной территории продолжаются в круглосуточном режиме.
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республика коми
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происшествия, республика коми, россия, светлана радионова, владимир уйба, усинск, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Коми, Россия, Светлана Радионова, Владимир Уйба, Усинск, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
В Коми возбудили дело после нефтеразлива
В Коми после разлива нефтесодержащей жидкости возбудили уголовное дело