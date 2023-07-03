https://ria.ru/20230703/dannye-1882020810.html

СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов

СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов - РИА Новости, 03.07.2023

СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов

Хакеры опубликовали личные данные свыше тысячи французских судей и адвокатов якобы в ответ на беспорядки в стране, минюст подал жалобу в прокуратуру, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T21:16

2023-07-03T21:16

2023-07-03T21:16

в мире

франция

париж

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хакеры опубликовали личные данные свыше тысячи французских судей и адвокатов якобы в ответ на беспорядки в стране, минюст подал жалобу в прокуратуру, сообщает новостной портал Numerama. "Группа хакеров опубликовала 3 июля 2023 года список с информацией о 1120 судьях и адвокатах в телеграм-канале", - говорится в сообщении интернет-портала. По данным хакеров Kromsec, этот "слив данных", среди которых имена, адреса электронных почт, номера телефонов и адреса, является следствием беспорядков. Ранее группировка утверждала, что "продолжение событий во Франции покажет, будем ли мы публиковать данные". Сейчас, по информации портала, данные опубликованы в сети. "(Министерство юстиции - ред.) подало жалобу в прокуратуру Парижа после публикации документов в интернете", - заявили порталу в минюсте. При этот отмечается, что многие из опубликованных данных уже устарели. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые не прекращаются до сих пор. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере