СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов
Numerama: хакеры выложили личные данные французских судей и адвокатов из-за беспорядков
© iStock.com / Branimir76Хакер
© iStock.com / Branimir76
Хакер. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хакеры опубликовали личные данные свыше тысячи французских судей и адвокатов якобы в ответ на беспорядки в стране, минюст подал жалобу в прокуратуру, сообщает новостной портал Numerama.
"Группа хакеров опубликовала 3 июля 2023 года список с информацией о 1120 судьях и адвокатах в телеграм-канале", - говорится в сообщении интернет-портала.
По данным хакеров Kromsec, этот "слив данных", среди которых имена, адреса электронных почт, номера телефонов и адреса, является следствием беспорядков. Ранее группировка утверждала, что "продолжение событий во Франции покажет, будем ли мы публиковать данные". Сейчас, по информации портала, данные опубликованы в сети.
"(Министерство юстиции - ред.) подало жалобу в прокуратуру Парижа после публикации документов в интернете", - заявили порталу в минюсте. При этот отмечается, что многие из опубликованных данных уже устарели.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые не прекращаются до сих пор. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.