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СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов - РИА Новости, 03.07.2023
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21:16 03.07.2023
https://ria.ru/20230703/dannye-1882020810.html
СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов
СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов - РИА Новости, 03.07.2023
СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов
Хакеры опубликовали личные данные свыше тысячи французских судей и адвокатов якобы в ответ на беспорядки в стране, минюст подал жалобу в прокуратуру, сообщает... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T21:16
2023-07-03T21:16
в мире
франция
париж
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хакеры опубликовали личные данные свыше тысячи французских судей и адвокатов якобы в ответ на беспорядки в стране, минюст подал жалобу в прокуратуру, сообщает новостной портал Numerama. "Группа хакеров опубликовала 3 июля 2023 года список с информацией о 1120 судьях и адвокатах в телеграм-канале", - говорится в сообщении интернет-портала. По данным хакеров Kromsec, этот "слив данных", среди которых имена, адреса электронных почт, номера телефонов и адреса, является следствием беспорядков. Ранее группировка утверждала, что "продолжение событий во Франции покажет, будем ли мы публиковать данные". Сейчас, по информации портала, данные опубликованы в сети. "(Министерство юстиции - ред.) подало жалобу в прокуратуру Парижа после публикации документов в интернете", - заявили порталу в минюсте. При этот отмечается, что многие из опубликованных данных уже устарели. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые не прекращаются до сих пор. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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в мире, франция, париж, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Париж, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
СМИ: хакеры взломали личные данные французских судей и адвокатов

Numerama: хакеры выложили личные данные французских судей и адвокатов из-за беспорядков

© iStock.com / Branimir76Хакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© iStock.com / Branimir76
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Хакеры опубликовали личные данные свыше тысячи французских судей и адвокатов якобы в ответ на беспорядки в стране, минюст подал жалобу в прокуратуру, сообщает новостной портал Numerama.
"Группа хакеров опубликовала 3 июля 2023 года список с информацией о 1120 судьях и адвокатах в телеграм-канале", - говорится в сообщении интернет-портала.
По данным хакеров Kromsec, этот "слив данных", среди которых имена, адреса электронных почт, номера телефонов и адреса, является следствием беспорядков. Ранее группировка утверждала, что "продолжение событий во Франции покажет, будем ли мы публиковать данные". Сейчас, по информации портала, данные опубликованы в сети.
"(Министерство юстиции - ред.) подало жалобу в прокуратуру Парижа после публикации документов в интернете", - заявили порталу в минюсте. При этот отмечается, что многие из опубликованных данных уже устарели.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые не прекращаются до сих пор. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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