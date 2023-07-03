https://ria.ru/20230703/crimea-1882019857.html

В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова

В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова - РИА Новости, 03.07.2023

В Крыму призвали Зеленского умерить аппетиты в отношении полуострова

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов призвал Владимира Зеленского умерить свои аппетиты в отношении Крыма. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T21:05

2023-07-03T21:05

2023-07-03T21:05

специальная военная операция на украине

россия

украина

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владимир зеленский

владимир путин

оон

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов призвал Владимира Зеленского умерить свои аппетиты в отношении Крыма. В интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что в Киеве не могут представить Украину без Крыма, и пока полуостров остается российским, конфликт не закончится. "Все аппетиты Зеленского в отношении Крыма беспочвенные. Все, на что может рассчитывать и претендовать Зеленский, это дырка от бублика или от мертвого осла уши. Крым всегда находился в составе России, никогда оттуда юридически не выходил, и поэтому аппетиты свои ему необходимо умерить. Крым всегда был, есть и будет российским", - сказал Трофимов. По его словам, Зеленскому впору заниматься регионами Западной Украины, пока они у него ещё остались под контролем, а российский Крым оставить в покое. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230630/zelenskiy-1881376049.html

россия

украина

киев

республика крым

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