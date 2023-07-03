https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически"
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически" - РИА Новости, 03.07.2023
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически"
Депутат ГД Алексей Журавлёв заявил РИА Новости, что для блогеров, которые "помогают врагу экономически", должен быть введён не только статус иноагента, но и... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T14:47
2023-07-03T14:47
2023-07-03T14:47
общество
россия
алексей журавлев
госдума рф
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Журавлёв заявил РИА Новости, что для блогеров, которые "помогают врагу экономически", должен быть введён не только статус иноагента, но и предусмотрен тюремный срок. "Российский парламент давно уже занимается упорядочиванием деятельности блогеров, которые, не будучи СМИ, зачастую аудиторию имеют гораздо большую, а значит, и ответственность должны нести соразмерную. Нет сомнений в том, что те из них, что занимаются, по сути, антиправительственной деятельностью, помогая врагу экономически и получая за это деньги, должны быть определены, как "иноагенты", потому что в полной мере этому предательскому статусу соответствуют", - сказал он. По словам парламентария, с такими блогерами нужно поступать "ещё жёстче", путём введения не только денежных штрафов, но и реальных сроков тюремного заключения. "Продукцию западных компаний, которые ушли из России, не пропагандировать надо, а наоборот, снабжать соответствующими антирекламными маркировками – иначе трактовать это не иначе, как поддержка противника", - добавил депутат.
https://ria.ru/20230703/shtraf-1881807173.html
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РИА Новости
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общество, россия, алексей журавлев , госдума рф
Общество, Россия, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В Госдуме предложили сажать блогеров, "помогающих врагу экономически"
Депутат Журавлев призвал к тюремным срокам для блогеров за экономическую помощь противнику
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Депутат ГД Алексей Журавлёв заявил РИА Новости, что для блогеров, которые "помогают врагу экономически", должен быть введён не только статус иноагента, но и предусмотрен тюремный срок.
"Российский парламент давно уже занимается упорядочиванием деятельности блогеров, которые, не будучи СМИ, зачастую аудиторию имеют гораздо большую, а значит, и ответственность должны нести соразмерную. Нет сомнений в том, что те из них, что занимаются, по сути, антиправительственной деятельностью, помогая врагу экономически и получая за это деньги, должны быть определены, как "иноагенты", потому что в полной мере этому предательскому статусу соответствуют", - сказал он.
По словам парламентария, с такими блогерами нужно поступать "ещё жёстче", путём введения не только денежных штрафов, но и реальных сроков тюремного заключения. "Продукцию западных компаний, которые ушли из России
, не пропагандировать надо, а наоборот, снабжать соответствующими антирекламными маркировками – иначе трактовать это не иначе, как поддержка противника", - добавил депутат.
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