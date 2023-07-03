https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена

Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена - РИА Новости, 03.07.2023

Американские СМИ выложили фото употребления наркотиков сыном Байдена

Американское издание New York Post сообщает об очередной порции личных фотографий сына американского президента Хантера Байдена, оказавшихся в общественном... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T23:52

2023-07-03T23:52

2023-07-03T23:53

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ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Американское издание New York Post сообщает об очередной порции личных фотографий сына американского президента Хантера Байдена, оказавшихся в общественном доступе, на которых он запечатлел себя употребляющим наркотики за рулем движущегося автомобиля, а также разъезжал на скорости 172 мили в час (почти 277 км/ч) по дороге в Лас-Вегас. "Хантер Байден снял себя курящим крэк (запрещенное наркотическое вещество - ред.) за рулем, разъезжающем 172 мили в час на пути в Вегас", - говорится в публикации. Сообщается, что фотографии, также опубликованные изданием, скорее всего, были сделаны в 2018 году и хранились на ноутбуке сына нынешнего главы государства. Одна из них, где Байден употребляет наркотики, датирована июнем, а другая - со значением скорости более чем вдвое выше максимально разрешенных в США значений - в августе. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден известен скандалами, связанными с наркотиками и коррупцией. В сентябре 2020 года сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Чак Грассли обнародовали доклад, где утверждалось, что сын являвшегося тогда кандидатом в президенты США Джо Байдена Хантер и его партнер получали миллионы долларов от иностранных граждан с сомнительным прошлым. В июне Джо Байден заявил, что очень гордится своим сыном после того, как тот признал себя виновным в налоговых нарушениях и договорился о снятии обвинения в незаконном владении оружием. В октябре 2020 года New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.

https://ria.ru/20230630/vybory-1881529034.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822109182.html

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в мире, сша, лас-вегас, делавэр, рон джонсон, хантер байден, дональд трамп