https://ria.ru/20230703/besporyadki-1882024080.html

Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков

Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков - РИА Новости, 03.07.2023

Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков

Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё считает, что убытки от беспорядков в стране оцениваются в более миллиарда евро "без учета... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T22:05

2023-07-03T22:05

2023-07-03T22:05

в мире

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё считает, что убытки от беспорядков в стране оцениваются в более миллиарда евро "без учета потерь в туризме". "Пока рано говорить о точных цифрах, но речь идет о более миллиарда евро, не считая ущерба в сфере туризма", - отметил он в интервью изданию Parisien. По его данным, полностью разграблены более 200 торговых предприятий, уничтожено 300 банковских отделений, получили повреждения 250 киосков. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

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в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере