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Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков
Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков - РИА Новости, 03.07.2023
Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков
Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё считает, что убытки от беспорядков в стране оцениваются в более миллиарда евро "без учета... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T22:05
2023-07-03T22:05
2023-07-03T22:05
в мире
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё считает, что убытки от беспорядков в стране оцениваются в более миллиарда евро "без учета потерь в туризме". "Пока рано говорить о точных цифрах, но речь идет о более миллиарда евро, не считая ущерба в сфере туризма", - отметил он в интервью изданию Parisien. По его данным, полностью разграблены более 200 торговых предприятий, уничтожено 300 банковских отделений, получили повреждения 250 киосков. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Глава союза предпринимателей Франции назвал объем убытков от беспорядков
Глава союза предпринимателей Франции де Безье: ущерб от беспорядков превысил миллиард евро
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Глава союза французских предпринимателей (Medef) Жоффруа Ру де Безьё считает, что убытки
от беспорядков в стране оцениваются в более миллиарда евро "без учета потерь в туризме".
"Пока рано говорить о точных цифрах, но речь идет о более миллиарда евро, не считая ущерба в сфере туризма", - отметил он в интервью изданию Parisien.
По его данным, полностью разграблены более 200 торговых предприятий, уничтожено 300 банковских отделений, получили повреждения 250 киосков.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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