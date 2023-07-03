https://ria.ru/20230703/besporyadki-1882000349.html

Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек

Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек - РИА Новости, 03.07.2023

Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек

По меньшей мере 120 человек во Франции заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T19:05

2023-07-03T19:05

2023-07-03T19:05

нантер

франция

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881093955_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_76041eb7d93deb71762ea0f2e3c1c330.jpg

ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере 120 человек во Франции заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер, сообщает телеканал BFMTV. "По нашей информации, с начала беспорядков в прошлый вторник по меньшей мере 120 человек были заключены под стражу", - сообщает телеканал в понедельник. Как отмечается, в эту цифру входят совершеннолетние лица, вызванные для немедленной явки, которые просили отсрочки для подготовки своей защиты и которые были помещены под стражу в ожидании суда. Также эти данные включают тех, кто уже предстал перед судом и в отношении кого было вынесено постановление о заключении под стражу. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.

нантер

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере