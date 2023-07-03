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Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек
Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек - РИА Новости, 03.07.2023
Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек
По меньшей мере 120 человек во Франции заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер, сообщает телеканал... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T19:05
2023-07-03T19:05
2023-07-03T19:05
нантер
франция
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости. По меньшей мере 120 человек во Франции заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер, сообщает телеканал BFMTV. "По нашей информации, с начала беспорядков в прошлый вторник по меньшей мере 120 человек были заключены под стражу", - сообщает телеканал в понедельник. Как отмечается, в эту цифру входят совершеннолетние лица, вызванные для немедленной явки, которые просили отсрочки для подготовки своей защиты и которые были помещены под стражу в ожидании суда. Также эти данные включают тех, кто уже предстал перед судом и в отношении кого было вынесено постановление о заключении под стражу. В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нантер, франция, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
Нантер, Франция, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу не менее 120 человек
Во Франции с начала беспорядков заключили под стражу по меньшей мере 120 человек
ПАРИЖ, 3 июл - РИА Новости.
По меньшей мере 120 человек во Франции заключены под стражу с начала беспорядков в стране после убийства полицией подростка в городе Нантер, сообщает телеканал BFMTV.
"По нашей информации, с начала беспорядков в прошлый вторник по меньшей мере 120 человек были заключены под стражу", - сообщает телеканал в понедельник.
Как отмечается, в эту цифру входят совершеннолетние лица, вызванные для немедленной явки, которые просили отсрочки для подготовки своей защиты и которые были помещены под стражу в ожидании суда. Также эти данные включают тех, кто уже предстал перед судом и в отношении кого было вынесено постановление о заключении под стражу.
В прошлый вторник утром полицейские во время проверки на дороге в Нантере застрелили 17-летнего подростка, который, по информации силовиков, отказался выполнять их требования. В ряде городов Франции вспыхнули беспорядки, которые длятся уже несколько дней. По данным МВД, по всей стране молодежь подожгла около 3,8 тысячи автомобилей, а также здания полиции и органов власти. По данным минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около 10 торговых центров. В ряде городов развернут полицейский спецназ, задействованы бронетехника и вертолеты. Всего задержаны более 3 тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Беспорядки во Франции
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10
Во Франции уже несколько дней проходят протесты.
1 из 10
Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.
2 из 10
В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.
3 из 10
Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.
4 из 10
Его застрелили во время проверки на дороге.
5 из 10
По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.
6 из 10
Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.
7 из 10
Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.
8 из 10
Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.
9 из 10
Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.
10 из 10