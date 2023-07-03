https://ria.ru/20230703/besporyadki-1881872318.html

МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции

МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции - РИА Новости, 03.07.2023

МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции

Необходимо предотвратить распространение беспорядков из Франции в другие франкоязычные страны, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T11:51

2023-07-03T11:51

2023-07-03T12:13

в мире

франция

италия

антонио таяни

беспорядки во франции после убийства подростка в нантере

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РИМ, 3 июл — РИА Новости. Необходимо предотвратить распространение беспорядков из Франции в другие франкоязычные страны, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3. "Кажется, за минувшие сутки ситуация улучшилась. Бабушка убитого мальчика призвала к спокойствию. Мы должны предотвратить распространение этого насилия как масляного пятна в Швейцарию и Бельгию", — сказал дипломат.По его словам, во Франции понимают, что в ситуации с беспорядками присутствуют манипуляции. Таяни призвал изолировать инициаторов насилия.МИД Италии призвал находящихся во Франции итальянцев следовать указаниям местных властей и "не приближаться к местам столкновений".Беспорядки во Франции начались после того, как в минувший вторник полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в Нантере. Силовики пояснили, что юноша отказался выполнять их требования.По данным МВД Франции, участники протестов подожгли около 3,8 тысячи автомобилей, полицейские участки и здания органов власти. По сообщениям Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В некоторых городах действует полицейский спецназ, бронетехника и вертолеты. Полиция задержала около трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних. Как заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, в пригороде Парижа при тушении автомобилей погиб пожарный.

https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, италия, антонио таяни, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере