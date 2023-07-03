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МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции - РИА Новости, 03.07.2023
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11:51 03.07.2023 (обновлено: 12:13 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/besporyadki-1881872318.html
МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции
МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции - РИА Новости, 03.07.2023
МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции
Необходимо предотвратить распространение беспорядков из Франции в другие франкоязычные страны, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:51
2023-07-03T12:13
в мире
франция
италия
антонио таяни
беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
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РИМ, 3 июл — РИА Новости. Необходимо предотвратить распространение беспорядков из Франции в другие франкоязычные страны, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3. &quot;Кажется, за минувшие сутки ситуация улучшилась. Бабушка убитого мальчика призвала к спокойствию. Мы должны предотвратить распространение этого насилия как масляного пятна в Швейцарию и Бельгию&quot;, — сказал дипломат.По его словам, во Франции понимают, что в ситуации с беспорядками присутствуют манипуляции. Таяни призвал изолировать инициаторов насилия.МИД Италии призвал находящихся во Франции итальянцев следовать указаниям местных властей и "не приближаться к местам столкновений".Беспорядки во Франции начались после того, как в минувший вторник полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в Нантере. Силовики пояснили, что юноша отказался выполнять их требования.По данным МВД Франции, участники протестов подожгли около 3,8 тысячи автомобилей, полицейские участки и здания органов власти. По сообщениям Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В некоторых городах действует полицейский спецназ, бронетехника и вертолеты. Полиция задержала около трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних. Как заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, в пригороде Парижа при тушении автомобилей погиб пожарный.
https://ria.ru/20230703/frantsiya-1881770395.html
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в мире, франция, италия, антонио таяни, беспорядки во франции после убийства подростка в нантере
В мире, Франция, Италия, Антонио Таяни, Беспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
МИД Италии предупредил об угрозе распространения беспорядков из Франции

МИД Италии призвал избежать распространения беспорядков из Франции в другие страны

© AP Photo / Lewis JolyУчастники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Участники протеста и сотрудники правоохранительных органов на одной из улиц в Париже
Читать ria.ru в
РИМ, 3 июл — РИА Новости. Необходимо предотвратить распространение беспорядков из Франции в другие франкоязычные страны, заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни в эфире телеканала Rai3.
«

"Кажется, за минувшие сутки ситуация улучшилась. Бабушка убитого мальчика призвала к спокойствию. Мы должны предотвратить распространение этого насилия как масляного пятна в Швейцарию и Бельгию", — сказал дипломат.

По его словам, во Франции понимают, что в ситуации с беспорядками присутствуют манипуляции. Таяни призвал изолировать инициаторов насилия.
МИД Италии призвал находящихся во Франции итальянцев следовать указаниям местных властей и "не приближаться к местам столкновений".
Беспорядки во Франции
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

Полицейский наблюдает за взрывом фейерверков во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

Сотрудники пожарной службы тушат пожар в одном из зданий во время беспорядков во французском Нантере

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

 Полицейские автомобили на одной из улиц во время беспорядков во французском Нантере

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Его застрелили во время проверки на дороге.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

Полицейские стоят перед разбитыми окнами фасада театра во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10
© РИА Новости / Евгений Полойко

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

Сотрудники полиции во время беспорядков во французском Нантере

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

Пожарные тушат пламя здания, подожженного во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

Пожарные идет с пожарной лестницей после тушения пожара в отеле во время протестов в Рубе, на севере Франции, 30 июня 2023 года

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10
© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

Полиция наблюдает за взрывами в районе Сите Пабло Пикассо в Нантере, к северо-западу от Парижа, рано утром 30 июня 2023 года

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10

Во Франции уже несколько дней проходят протесты.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
1 из 10

Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и властей.

© РИА Новости / Евгений Полойко
2 из 10

В нескольких городах развернули полицейский спецназ, задействовали бронетехнику и вертолеты.

© РИА Новости / Евгений Полойко
3 из 10

Причиной беспорядков стала гибель 17-летнего подростка в Нантере.

© РИА Новости / Евгений Полойко
4 из 10

Его застрелили во время проверки на дороге.

© РИА Новости / Евгений Полойко
5 из 10

По информации МВД, он отказался выполнять требования полицейских.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
6 из 10

Застрелившему подростка сотруднику предъявили обвинения в умышленном убийстве.

© РИА Новости / Евгений Полойко
7 из 10

Власти призвали граждан успокоиться, при этом требуя справедливого расследования случившегося.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
8 из 10

Президент Эммануэль Макрон назвал произошедшее необъяснимым и непростительным.

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
9 из 10

Премьер Элизабет Борн заявила, что полиция действовала вне рамок дозволенного.

© AFP 2023 / ZAKARIA ABDELKAFI
10 из 10
Беспорядки во Франции начались после того, как в минувший вторник полицейские при проверке на дороге застрелили 17-летнего подростка в Нантере. Силовики пояснили, что юноша отказался выполнять их требования.
По данным МВД Франции, участники протестов подожгли около 3,8 тысячи автомобилей, полицейские участки и здания органов власти. По сообщениям Минэкономики, разграблено около 250 банковских отделений, 200 продуктовых магазинов и около десяти торговых центров. В некоторых городах действует полицейский спецназ, бронетехника и вертолеты.
Полиция задержала около трех тысяч человек, среди них много несовершеннолетних.
Как заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, в пригороде Парижа при тушении автомобилей погиб пожарный.
Бронеавтомобиль элитного отряда BRI в парижском пригороде Нантер - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Франция попала в яму, которую рыла для России
Вчера, 08:00
 
В миреФранцияИталияАнтонио ТаяниБеспорядки во Франции после убийства подростка в Нантере
 
 
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