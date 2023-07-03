https://ria.ru/20230703/bespilotniki-1881832080.html

Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем

Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем - РИА Новости, 03.07.2023

Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем

Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:25

2023-07-03T09:25

2023-07-03T09:46

экономика

андрей белоусов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он провел заседание президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем в регионах. "Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания. Разрабатывать программы развития беспилотных авиасистем регионы будут совместно с Минпромторгом.Белоусов также обозначил необходимость определить в каждом регионе должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС, включая взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом.Кроме того, в рамках формирования национального проекта регионам необходимо создать перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных беспилотниках и софинансирования в рамках действующего порядка."Очевидно, что многие направления, связанные с созданием рынков, наземной инфраструктуры, научно-производственных центров, находятся в руках регионов. Мы готовы здесь оказывать поддержку, но инициатива должна быть за субъектами Российской Федерации. Ключевым моментом сейчас является разработка региональных программ развития БАС и назначение ответственных за них", - отметил первый вице-премьер.

https://ria.ru/20230618/bespilotniki-1878996190.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, андрей белоусов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)