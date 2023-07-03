Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем
Белоусов поручил регионам к октябрю разработать программы развития беспилотных авиасистем
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он провел заседание президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем в регионах.
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"Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания. Разрабатывать программы развития беспилотных авиасистем регионы будут совместно с Минпромторгом.
Белоусов также обозначил необходимость определить в каждом регионе должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС, включая взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом.
Кроме того, в рамках формирования национального проекта регионам необходимо создать перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных беспилотниках и софинансирования в рамках действующего порядка.
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"Очевидно, что многие направления, связанные с созданием рынков, наземной инфраструктуры, научно-производственных центров, находятся в руках регионов. Мы готовы здесь оказывать поддержку, но инициатива должна быть за субъектами Российской Федерации. Ключевым моментом сейчас является разработка региональных программ развития БАС и назначение ответственных за них", - отметил первый вице-премьер.