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Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем - РИА Новости, 03.07.2023
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09:25 03.07.2023 (обновлено: 09:46 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/bespilotniki-1881832080.html
Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем
Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем - РИА Новости, 03.07.2023
Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем
Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:25
2023-07-03T09:46
экономика
андрей белоусов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он провел заседание президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем в регионах. "Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания. Разрабатывать программы развития беспилотных авиасистем регионы будут совместно с Минпромторгом.Белоусов также обозначил необходимость определить в каждом регионе должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС, включая взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом.Кроме того, в рамках формирования национального проекта регионам необходимо создать перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных беспилотниках и софинансирования в рамках действующего порядка."Очевидно, что многие направления, связанные с созданием рынков, наземной инфраструктуры, научно-производственных центров, находятся в руках регионов. Мы готовы здесь оказывать поддержку, но инициатива должна быть за субъектами Российской Федерации. Ключевым моментом сейчас является разработка региональных программ развития БАС и назначение ответственных за них", - отметил первый вице-премьер.
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экономика, андрей белоусов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Андрей Белоусов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Регионам поручили разработать программы развития беспилотных авиасистем

Белоусов поручил регионам к октябрю разработать программы развития беспилотных авиасистем

© РИА Новости / Алексей ДаничевБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российские регионы к октябрю 2023 года должны разработать программы развития беспилотных авиационных систем, такое поручение дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он провел заседание президиума правкомиссии по развитию беспилотных авиационных систем в регионах.
«
"Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры", - говорится в сообщении кабмина по итогам заседания. Разрабатывать программы развития беспилотных авиасистем регионы будут совместно с Минпромторгом.
Белоусов также обозначил необходимость определить в каждом регионе должностное лицо, которое будет отвечать за развитие БАС, включая взаимодействие с Росавиацией и Минтрансом.
Кроме того, в рамках формирования национального проекта регионам необходимо создать перечень организаций общего и среднего профессионального образования с учетом подтвержденной потребности в учебных беспилотниках и софинансирования в рамках действующего порядка.
«
"Очевидно, что многие направления, связанные с созданием рынков, наземной инфраструктуры, научно-производственных центров, находятся в руках регионов. Мы готовы здесь оказывать поддержку, но инициатива должна быть за субъектами Российской Федерации. Ключевым моментом сейчас является разработка региональных программ развития БАС и назначение ответственных за них", - отметил первый вице-премьер.
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ЭкономикаАндрей БелоусовФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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