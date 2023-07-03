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Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2023
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над селом Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:21
2023-07-03T16:21
2023-07-03T16:21
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над селом Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков. По данным губернатора, в воскресенье система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших не было.
https://ria.ru/20230630/pvo-1881353765.html
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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Белгородской губернатор Гладков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике над селом Борки