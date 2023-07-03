https://ria.ru/20230703/bespilotnik-1881957687.html

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области - РИА Новости, 03.07.2023

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над селом Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T16:21

2023-07-03T16:21

2023-07-03T16:21

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат над селом Борки Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Борки. Последствия на земле уточняют оперативные службы", - написал Гладков. По данным губернатора, в воскресенье система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Белгородском районе, пострадавших не было.

https://ria.ru/20230630/pvo-1881353765.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков