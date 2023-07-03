https://ria.ru/20230703/bashkiriya-1881849238.html

В Башкирии медведи напали на грибника и пастуха

В Башкирии медведи напали на грибника и пастуха - РИА Новости, 03.07.2023

В Башкирии медведи напали на грибника и пастуха

Нападение медведей на пастуха и грибника зафиксировали в Башкирии, в обоих случаях людям удалось спастись, сообщило Министерство природопользования и экологии... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T10:34

2023-07-03T10:34

2023-07-03T10:34

ишимбайский район

белорецкий район

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 3 июл – РИА Новости. Нападение медведей на пастуха и грибника зафиксировали в Башкирии, в обоих случаях людям удалось спастись, сообщило Министерство природопользования и экологии региона в понедельник в Telegram-канале. Один инцидент произошел 28 июня днем в лесу в 400 метрах от хутора Торгаска в Ишимбайском районе. "Здесь медведь напал на грибника. Нанеся раны на спине и голове, медведь скрылся. Пострадавшему удалось самостоятельно вернуться домой на хутор, вызвать скорую помощь и доехать до ближайшей деревни Скворчиха. Мужчине оказана медицинская помощь", - говорится в релизе. По данным министерства, если бы медведь стал инициатором конфликта, человек не смог бы уйти живым, поэтому, скорее всего, "грибник и хищник неожиданно и независимо друг для друга оказались в одном месте". Сейчас "проводится охота в целях регулирования численности медведя, который напал на грибника". Второе нападение произошло в Белорецком районе около деревни Ахмерово, но когда именно, не уточняется. "Медведь напал на пастуха, который верхом на лошади искал лошадей. Пастуху удалось на лошади увернуться от нападающего медведя и ускакать в направлении деревни. Медведь еще некоторое расстояние преследовал всадника, но вскоре вернулся в лес", - отмечается в релизе. Этого медведя уже нашли и застрелили. Специалисты выяснили, что самцу было около четырех-пяти лет, его вес составлял около 120 килограммов.

https://ria.ru/20230619/medved-1879128318.html

https://ria.ru/20230630/tigr-1881347642.html

ишимбайский район

белорецкий район

республика башкортостан

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ишимбайский район, белорецкий район, происшествия, республика башкортостан