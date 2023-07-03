https://ria.ru/20230703/bali-1881895365.html

Власти Бали хотят ввести квоту на 400 тысяч иностранных туристов в год

Власти Бали хотят ввести квоту на 400 тысяч иностранных туристов в год - РИА Новости, 03.07.2023

Власти Бали хотят ввести квоту на 400 тысяч иностранных туристов в год

Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что хочет ограничивать въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать на курорт... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T13:12

2023-07-03T13:12

2023-07-03T13:12

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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Губернатор Бали Вайан Костер заявил, что хочет ограничивать въезд иностранных туристов на остров, как это делает королевство Бутан, и не пускать на курорт больше 400 тысяч человек в год, сообщает индонезийский портал Kompas. "В Бутане заведено, что в страну может въезжать только 400 тысяч иностранных туристов в год, условия очень строгие. Путешественники также должны иметь при себе гарантированные деньги на несколько дней в Бутане", — заявил Костер. По оценке Костера, "в Бутане местная философия похожа на балийскую, где очень уважают природу, поддерживают качество воздуха и окружающую среду", поэтому туристов в страну просто так не пускают. "Из-за введения этой очень строгой квоты люди выстраиваются в очередь, чтобы приехать в Бутан. На мой взгляд, если мы хотим, чтобы Бали превратился в рай для иностранных туристов из разных стран, остров должен быть переделан как Бутан. Квота для иностранных туристов, въезжающих на Бали, также будет аналогична квоте в Бутане", — добавил губернатор. Кроме того, он подчеркнул причину, по которой он хотел бы видеть Бали похожим на Бутан. "Мы хотим только качественных туристов, которые не создают проблемы. Бывает, туристы привозят денег на три дня, а остаются на месяц. Тогда они взламывают банкоматы, воруют и так далее. Путешествие есть путешествие, наслаждайтесь природой Бали и вносите свой вклад в природу Бали", - заключил губернатор. При этом, по словам Костера, количество посещений индонезийского острова продолжает увеличиваться после окончания пандемии COVID-19. В среднем, в день прибывают 17 800 иностранных туристов. В апреле губернатор Вайан Костер предлагал отменить индонезийские визы по прибытии для граждан России и Украины, так как, по его мнению, граждане именно этих стран наиболее часто совершают правонарушения на Бали. По сообщениям СМИ, он обратился с этим предложением в правительство Индонезии, однако никаких сообщений о дальнейшей судьбе его инициативы в индонезийских и мировых СМИ пока не публиковалось

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

бали, бутан, россия, новости - туризм, туристы, куда можно лететь