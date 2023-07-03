https://ria.ru/20230703/baggi-1881825620.html

Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО

Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2023

Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО

Сельский механик Александр Лизогуб из Башкирии изготовил военные багги, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщил глава Чишминского района республики... РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T09:03

2023-07-03T09:03

2023-07-03T10:00

надежные люди

чишминский район

республика башкортостан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881820749_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcc6a58cd25bfeddfc7ee42bd4d322c7.jpg

УФА, 3 июл – РИА Новости. Сельский механик Александр Лизогуб из Башкирии изготовил военные багги, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщил глава Чишминского района республики Ришат Мансуров в Telegram-канале. "Неравнодушный и умелый чишминец собирает багги для наших военных, находящихся в зоне СВО. Военные багги – это инновационные маневренные ралли-автомобили, с усиленным кузовом и металлическим железным листом вместо лобового стекла - есть лишь небольшое окно для водителя. С их помощью выполнять боевые задачи будет гораздо проще", - написал Мансуров. Он рассказал, что идея собирать бронированную технику для бойцов механику пришла недавно. "Имея опыт и все необходимые навыки, Александр приступил к работе. Своей идеей он поделился в одном из чатов социальной сети. Она нашла отклик в обществе – люди стали помогать материалом, деталями, деньгами. Отчет о кассовом расходе также предоставляет регулярно", - отметил районный мэр. По словам Мансурова, в ближайшее время механик лично доставит на передовую первую единицу техники. Лизогуб намерен и дальше обеспечивать самодельной техникой земляков, участвующих в спецоперации. В районной администрации РИА Новости рассказали, что механик при сборке багги использовал запасные части из отечественных автомобилей. "Например, усиленные колеса поставил от автомобиля "Нива", двигатель, ходовую часть и рулевое управление от ВАЗ-2114, вместо лобового стекла сварил железный лист с окном для водителя. Вес техники составляет порядка 500 килограммов", - добавил собеседник.

https://ria.ru/20230629/pomosch-1881180185.html

https://ria.ru/20230703/dron-1881806593.html

чишминский район

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чишминский район, республика башкортостан, россия