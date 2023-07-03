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Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2023
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09:03 03.07.2023 (обновлено: 10:00 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/baggi-1881825620.html
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2023
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО
Сельский механик Александр Лизогуб из Башкирии изготовил военные багги, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщил глава Чишминского района республики... РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T09:03
2023-07-03T10:00
надежные люди
чишминский район
республика башкортостан
россия
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УФА, 3 июл – РИА Новости. Сельский механик Александр Лизогуб из Башкирии изготовил военные багги, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщил глава Чишминского района республики Ришат Мансуров в Telegram-канале. "Неравнодушный и умелый чишминец собирает багги для наших военных, находящихся в зоне СВО. Военные багги – это инновационные маневренные ралли-автомобили, с усиленным кузовом и металлическим железным листом вместо лобового стекла - есть лишь небольшое окно для водителя. С их помощью выполнять боевые задачи будет гораздо проще", - написал Мансуров. Он рассказал, что идея собирать бронированную технику для бойцов механику пришла недавно. "Имея опыт и все необходимые навыки, Александр приступил к работе. Своей идеей он поделился в одном из чатов социальной сети. Она нашла отклик в обществе – люди стали помогать материалом, деталями, деньгами. Отчет о кассовом расходе также предоставляет регулярно", - отметил районный мэр. По словам Мансурова, в ближайшее время механик лично доставит на передовую первую единицу техники. Лизогуб намерен и дальше обеспечивать самодельной техникой земляков, участвующих в спецоперации. В районной администрации РИА Новости рассказали, что механик при сборке багги использовал запасные части из отечественных автомобилей. "Например, усиленные колеса поставил от автомобиля "Нива", двигатель, ходовую часть и рулевое управление от ВАЗ-2114, вместо лобового стекла сварил железный лист с окном для водителя. Вес техники составляет порядка 500 килограммов", - добавил собеседник.
https://ria.ru/20230629/pomosch-1881180185.html
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чишминский район, республика башкортостан, россия
Надежные люди, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО

Глава Чишминского района Башкирии Мансуров: сельский механик собрал военные багги для СВО

© Фото : пресс-служба главы Чишминского района Башкирии Ришата МансуроваЖитель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО
Житель Башкирии изготовил военные багги для бойцов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : пресс-служба главы Чишминского района Башкирии Ришата Мансурова
Читать ria.ru в
УФА, 3 июл – РИА Новости. Сельский механик Александр Лизогуб из Башкирии изготовил военные багги, чтобы отправить бойцам в зону спецоперации, сообщил глава Чишминского района республики Ришат Мансуров в Telegram-канале.
«
"Неравнодушный и умелый чишминец собирает багги для наших военных, находящихся в зоне СВО. Военные багги – это инновационные маневренные ралли-автомобили, с усиленным кузовом и металлическим железным листом вместо лобового стекла - есть лишь небольшое окно для водителя. С их помощью выполнять боевые задачи будет гораздо проще", - написал Мансуров.
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Он рассказал, что идея собирать бронированную технику для бойцов механику пришла недавно. "Имея опыт и все необходимые навыки, Александр приступил к работе. Своей идеей он поделился в одном из чатов социальной сети. Она нашла отклик в обществе – люди стали помогать материалом, деталями, деньгами. Отчет о кассовом расходе также предоставляет регулярно", - отметил районный мэр.
По словам Мансурова, в ближайшее время механик лично доставит на передовую первую единицу техники. Лизогуб намерен и дальше обеспечивать самодельной техникой земляков, участвующих в спецоперации.
В районной администрации РИА Новости рассказали, что механик при сборке багги использовал запасные части из отечественных автомобилей. "Например, усиленные колеса поставил от автомобиля "Нива", двигатель, ходовую часть и рулевое управление от ВАЗ-2114, вместо лобового стекла сварил железный лист с окном для водителя. Вес техники составляет порядка 500 килограммов", - добавил собеседник.
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Надежные людиЧишминский районРеспублика БашкортостанРоссия
 
 
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