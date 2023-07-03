https://ria.ru/20230703/arest-1881979294.html

В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 03.07.2023

В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки

Суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании девочки в Архангельске. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T17:43

2023-07-03T17:43

2023-07-03T17:43

россия

архангельск

архангельская область

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании девочки в Архангельске. "Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу по ходатайству следствия", - сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по Архангельской области Светлана Тарнаева. Преступление было совершено в субботу вечером на Московском проспекте в Архангельске. По данным следствия, подозреваемый напал на потерпевшую, затащил в кусты и изнасиловал. Люди услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии. Был задержан 39-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело. В СК не называют возраст потерпевшей и статью, по которой возбуждено дело. Однако источник РИА Новости сообщил, что пострадавшей 15 лет.

https://ria.ru/20230512/nasilie-1871297741.html

россия

архангельск

архангельская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, архангельск, архангельская область, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)