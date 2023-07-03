https://ria.ru/20230703/arest-1881979294.html
В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 03.07.2023
В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки
Суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании девочки в Архангельске. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T17:43
2023-07-03T17:43
2023-07-03T17:43
россия
архангельск
архангельская область
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого в изнасиловании девочки в Архангельске. "Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу по ходатайству следствия", - сообщила РИА Новости официальный представитель СУСК РФ по Архангельской области Светлана Тарнаева. Преступление было совершено в субботу вечером на Московском проспекте в Архангельске. По данным следствия, подозреваемый напал на потерпевшую, затащил в кусты и изнасиловал. Люди услышали крики и позвонили в полицию, а также обратились к проезжающему мимо наряду Росгвардии. Был задержан 39-летний житель областного центра. Возбуждено уголовное дело. В СК не называют возраст потерпевшей и статью, по которой возбуждено дело. Однако источник РИА Новости сообщил, что пострадавшей 15 лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, архангельск, архангельская область, происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Архангельск, Архангельская область, Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Архангельске арестовали подозреваемого в изнасиловании девочки
В Архангельске суд арестовал 39-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девочки