https://ria.ru/20230703/arest-1881944305.html

В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест

В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест - РИА Новости, 03.07.2023

В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест

Защита опекунши из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика, обжаловала ее арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T15:32

2023-07-03T15:32

2023-07-03T15:32

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Защита опекунши из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика, обжаловала ее арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. На прошлой неделе суд заключил под стражу до 26 августа екатеринбурженку Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве шестилетнего ребенка, который находился у нее под опекой. Также женщине вменяется мошенничество при получении выплат, так как она скрыла смерть мальчика и продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. "Апелляционная жалоба стороны защиты Вероники Наумовой... поступила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Защитник обжалует постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Ранее, 26 июня, в уральской столице начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, более того, она систематически избивала мальчика. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.

https://ria.ru/20230630/delo-1881584477.html

екатеринбург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)