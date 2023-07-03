https://ria.ru/20230703/arest-1881944305.html
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест - РИА Новости, 03.07.2023
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест
Защита опекунши из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика, обжаловала ее арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T15:32
2023-07-03T15:32
2023-07-03T15:32
происшествия
екатеринбург
свердловский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Защита опекунши из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика, обжаловала ее арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда. На прошлой неделе суд заключил под стражу до 26 августа екатеринбурженку Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве шестилетнего ребенка, который находился у нее под опекой. Также женщине вменяется мошенничество при получении выплат, так как она скрыла смерть мальчика и продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство. "Апелляционная жалоба стороны защиты Вероники Наумовой... поступила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Защитник обжалует постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении. Ранее, 26 июня, в уральской столице начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже. По данным СК, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, более того, она систематически избивала мальчика. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.
https://ria.ru/20230630/delo-1881584477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
В Екатеринбурге обвиняемая в убийстве ребенка опекунша обжаловала арест
Защита опекунши из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве мальчика, обжаловала ее арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Защита опекунши из Екатеринбурга, обвиняемой в убийстве шестилетнего мальчика, обжаловала ее арест, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
На прошлой неделе суд заключил под стражу до 26 августа екатеринбурженку Веронику Наумову, обвиняемую в истязании и убийстве шестилетнего ребенка, который находился у нее под опекой. Также женщине вменяется мошенничество при получении выплат, так как она скрыла смерть мальчика и продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.
"Апелляционная жалоба стороны защиты Вероники Наумовой... поступила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Защитник обжалует постановление суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Ранее, 26 июня, в уральской столице начались поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам приемной матери, ушел в неизвестном направлении из квартиры. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в металлическом гараже.
По данным СК
, ребенок умер несколько месяцев назад, а его приемная мать это скрывала, более того, она систематически избивала мальчика. В отношении женщины возбуждено дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. А против ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка завели дело о халатности.
Омбудсмен попросила СК провести проверку по делу убитого опекуншей мальчика