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На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение блока
На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение блока - РИА Новости, 03.07.2023
На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение блока
Первый блок Южно-Украинской АЭС был отключен 27 июня по техническим причинам, сообщила в понедельник компания "Укргидроэнерго" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T11:08
2023-07-03T11:08
2023-07-03T15:12
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Первый блок Южно-Украинской АЭС был отключен 27 июня по техническим причинам, сообщила в понедельник компания "Укргидроэнерго" в Telegram-канале. "По техническим причинам 27 июня произошло аварийное отключение первого блока Южно-Украинской атомной электростанции. Мы задействовали все имеющиеся маневренные мощности для компенсации утраченной энергии в объединенной энергосистеме", — говорится в сообщении компании.Ранее "Укрэнерго" сообщала, что 27 июня из-за недостатка общей мощности украинских электростанций для покрытия вечернего потребления энергосистемы получила аварийную помощь от Румынии и Польши. Помощь была запрошена, чтобы справиться с дефицитом мощности из-за отключения одного из атомных блоков. Южно-Украинская АЭС расположена в Николаевской области Украины, входит в состав "Энергоатома", является частью Южно-Украинского энергетического комплекса.
https://ria.ru/20230702/aes-1881703417.html
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в мире, николаевская область, энергоатом, украина
В мире, Николаевская область, Энергоатом, Украина
На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное отключение блока
Компания "Укргидроэнерго" сообщила об аварийном отключении блока на Южно-Украинской АЭС