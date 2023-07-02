https://ria.ru/20230702/zelenskiy-1881729672.html

Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину

Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину - РИА Новости, 02.07.2023

Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину

Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T11:49

2023-07-02T11:49

2023-07-02T12:56

украина

россия

сша

владимир зеленский

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869631232_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_72cbfcfd88c8ce96bb7a78c8d030882b.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны лишь после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году."Крым Украине подарил Хрущев. Изначально он принадлежал России", — написал один из комментаторов."Поступил очередной приказ из США?" — спросил второй."Этот человек — главная беда Украины", — заметил третий."Что толку каждый день отчаянно пропагандировать то, что не можешь получить?" — задался вопросом читатель."Это крысиные бега", — заключили участники дискуссии.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230629/yaponiya-1881015207.html

https://ria.ru/20230701/zelenskiy-1881648135.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков