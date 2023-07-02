https://ria.ru/20230702/zelenskiy-1881729672.html
Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину
Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину - РИА Новости, 02.07.2023
Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину
Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T11:49
2023-07-02T11:49
2023-07-02T12:56
украина
россия
сша
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны лишь после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году."Крым Украине подарил Хрущев. Изначально он принадлежал России", — написал один из комментаторов."Поступил очередной приказ из США?" — спросил второй."Этот человек — главная беда Украины", — заметил третий."Что толку каждый день отчаянно пропагандировать то, что не можешь получить?" — задался вопросом читатель."Это крысиные бега", — заключили участники дискуссии.В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20230629/yaponiya-1881015207.html
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украина, россия, сша, владимир зеленский, дмитрий песков
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
Китайцы жестко ответили на новое требование Зеленского к Путину
Читатели "Гуаньча" раскритиковали условие Зеленского для переговоров с Россией
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча
" жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что мирные переговоры с Россией будут возможны лишь после восстановления контроля над территориями, которые были в составе страны в 1991 году.
"Крым Украине подарил Хрущев. Изначально он принадлежал России", — написал один из комментаторов.
"Поступил очередной приказ из США?" — спросил второй.
"Этот человек — главная беда Украины", — заметил третий.
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"Что толку каждый день отчаянно пропагандировать то, что не можешь получить?" — задался вопросом читатель.
"Это крысиные бега", — заключили участники дискуссии.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Но, как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет никаких предпосылок. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
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