https://ria.ru/20230702/zaes-1881725685.html

Рогов рассказал, кто стоит за подготовкой провокации Киева на ЗАЭС

Рогов рассказал, кто стоит за подготовкой провокации Киева на ЗАЭС - РИА Новости, 02.07.2023

Рогов рассказал, кто стоит за подготовкой провокации Киева на ЗАЭС

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что, по имеющейся у него информации, подготовку сценария провокации... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T10:55

2023-07-02T10:55

2023-07-02T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

владимир рогов

запорожская аэс

нато

запорожская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861626687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dafb82d1e70ca4e8eff4eaff1a1860fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что, по имеющейся у него информации, подготовку сценария провокации киевского режима на Запорожской АЭС курируют британские спецслужбы. Ранее Рогов сообщал, что киевские власти рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС, в том числе нанесение ракетного удара или теракт. Провокация может быть предпринята до саммита НАТО, который запланирован на середину июля. "По имеющейся у меня информации, за разработкой сценария по ядерной провокации в отношении Запорожской АЭС стоят именно британские спецслужбы. По крайней мере, именно они курируют данную провокацию по линии главного управления разведки Минобороны Зеленского и СБУ", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, киевские власти могут решиться как на удар по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива (СХОЯТ), так и по самой атомной станции. "Это может быть просто теракт, с учетом того, что территория атомной станции громадная, и схроны с оружием и взрывчаткой могут быть где угодно. Также это может быть постановка с использованием радиоактивных изотопов российского происхождения", - подчеркнул Рогов. По его мнению, заставить киевские власти отказаться от провокации в отношении Запорожской АЭС сможет только понимание, что все причастные к ядерному терроризму будут отвечать за это головой - вплоть до ликвидации. "Только страх личной ответственности перед неминуемым наказанием, может заставить их отказаться от данного преступления", - подчеркнул Рогов. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230629/plan-1881024718.html

https://ria.ru/20230623/otchayanie-1879897691.html

энергодар

запорожская область

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, энергодар, владимир рогов, запорожская аэс, нато, запорожская область, украина, великобритания