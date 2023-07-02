https://ria.ru/20230702/yurevets-1881745796.html

Впервые после 13-летнего перерыва Юрьевец принял туристический теплоход

Впервые после 13-летнего перерыва Юрьевец принял туристический теплоход - РИА Новости, 02.07.2023

Впервые после 13-летнего перерыва Юрьевец принял туристический теплоход

Впервые после 13-летнего перерыва приволжский Юрьевец, старейший город Ивановской области, принял туристический теплоход, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T14:33

2023-07-02T14:33

2023-07-02T14:33

ивановская область

новости - туризм

юрьевец

ивановская область

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ИВАНОВО, 2 июл – РИА Новости. Впервые после 13-летнего перерыва приволжский Юрьевец, старейший город Ивановской области, принял туристический теплоход, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."В воскресенье в Юрьевец зашел первый из 27 круизных лайнеров, которые запланированы в этом сезоне. Туристы, путешествующие на теплоходе "Мстислав Ростропович", посетили Дом-музей и Арт-центр великого режиссера Андрея Тарковского, который провел здесь детские годы, узнали об архитекторах братьях Весниных, прогулялись по новой набережной, увидели знаменитый Входо-Иерусалимский собор с колокольней", - сказал собеседник агентства.По его словам, теплоходы не заходили в город с 2010 года. Благодаря открытию круизной навигации Юрьевец посетят свыше пяти тысяч туристов, путешествующих по Волге в этом сезоне.Как отметил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, для того, чтобы в Юрьевце вновь начали останавливаться туристические суда, была проведена комплексная работа вместе с местными жителями и властями. В частности, завершена реконструкция дамбы, построена набережная, проведен комплексный ремонт дорог, началась газификация города."Спустя много лет в Юрьевец возвращаются теплоходы. В этом году 27 заходов: мы только начинаем. Я очень надеюсь, что первые туристы, которые сегодня прибыли, по-настоящему полюбят Юрьевец, расскажут об этом близким, друзьям", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.

юрьевец

ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, юрьевец, ивановская область