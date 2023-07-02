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В подконтрольном Киеву Запорожье и пригороде сообщают о взрывах

В подконтрольном Киеву Запорожье и пригороде сообщают о взрывах - РИА Новости, 02.07.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье и пригороде сообщают о взрывах

Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье и пригороде слышны взрывы. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T03:21

2023-07-02T03:21

2023-07-02T03:21

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье и пригороде слышны взрывы. "В Запорожье и пригороде громко! В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, цветут "Герани", - написал Рогов в своем телеграм-канале. По его словам, прозвучало несколько взрывов. Часть из них - работа украинской ПВО, другая часть - результат прилётов по целям "вежливых ракет". Рогов отметил, что, по сообщениям земляков-запорожцев, основная часть взрывов прозвучала в ближайшем пригороде - местах расположения боевиков ВСУ, а также в районах складов техники и боеприпасов боевиков.

запорожье

киев

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запорожье, киев, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность