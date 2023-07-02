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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 02.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 02.07.2023 (обновлено: 02:05 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881704212.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:43
2023-07-02T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". &quot;Слышны взрывы в Николаевской области&quot;, — говорится в публикации.В области также объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
николаевская область
украина
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в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

"Зеркало недели": в Николаевской области прозвучали взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели".
«

"Слышны взрывы в Николаевской области", — говорится в публикации.

В области также объявили воздушную тревогу.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
1 июля, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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