https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881704212.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 02.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T01:43

2023-07-02T01:43

2023-07-02T02:05

специальная военная операция на украине

в мире

николаевская область

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_424:709:2648:1960_1920x0_80_0_0_c17280025094684845542ecdd85af045.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". "Слышны взрывы в Николаевской области", — говорится в публикации.В области также объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

николаевская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина