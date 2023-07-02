https://ria.ru/20230702/vzryvy-1881704212.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 02.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T01:43
2023-07-02T01:43
2023-07-02T02:05
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_424:709:2648:1960_1920x0_80_0_0_c17280025094684845542ecdd85af045.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Николаевской области Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал издания "Зеркало недели". "Слышны взрывы в Николаевской области", — говорится в публикации.В области также объявили воздушную тревогу. Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
николаевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_296:391:2506:2048_1920x0_80_0_0_7486344fc0974745efb3794dda06d072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области
"Зеркало недели": в Николаевской области прозвучали взрывы