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Родственникам чиновников могут запретить выезд в недружественные страны - РИА Новости, 02.07.2023
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08:49 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/vyezd-1881715143.html
Родственникам чиновников могут запретить выезд в недружественные страны
Родственникам чиновников могут запретить выезд в недружественные страны - РИА Новости, 02.07.2023
Родственникам чиновников могут запретить выезд в недружественные страны
ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, поскольку... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T08:49
2023-07-02T08:49
россия
сша
украина
мария бутина
госдума рф
лдпр
виктор бут
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, поскольку через них может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц, сообщил РИА Новости депутат ГД Сергей Каргинов. "Фракция ЛДПР готовит поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Мы предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований", - сообщил Каргинов. Кроме того, ограничения могут распространяться на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка РФ, Центризбиркома и прочих, отметил он. "И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны", - считает депутат. Любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление, обратил внимание Каргинов. "Основания на Западе штампуют элементарно. Примеров масса: Виктор Бут, Мария Бутина, Константин Ярошенко и другие. Впрочем, мы готовы предусмотреть исключения, например, ограничения не будут действовать, если кому-то из них потребуется отправиться в недружественные страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, экстренное лечение или сопровождения заболевшего близкого родственника", - отметил политик. Кроме того, разрешение на выезд может быть предоставлено, если близкому родственнику госчиновника потребовалось оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства, добавил он.
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россия, сша, украина, мария бутина, госдума рф, лдпр, виктор бут, константин ярошенко, общество
Россия, США, Украина, Мария Бутина, Госдума РФ, ЛДПР, Виктор Бут, Константин Ярошенко, Общество
Родственникам чиновников могут запретить выезд в недружественные страны

ЛДПР готовит проект о запрете выезда в недружественные страны родственникам чиновников

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект о временной блокировке возможности выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, поскольку через них может быть организовано давление на самих высокопоставленных лиц, сообщил РИА Новости депутат ГД Сергей Каргинов.
«
"Фракция ЛДПР готовит поправки в закон "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". Мы предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности – например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований", - сообщил Каргинов.
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Кроме того, ограничения могут распространяться на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка РФ, Центризбиркома и прочих, отметил он.
«
"И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны", - считает депутат.
Любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление, обратил внимание Каргинов.
"Основания на Западе штампуют элементарно. Примеров масса: Виктор Бут, Мария Бутина, Константин Ярошенко и другие. Впрочем, мы готовы предусмотреть исключения, например, ограничения не будут действовать, если кому-то из них потребуется отправиться в недружественные страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, экстренное лечение или сопровождения заболевшего близкого родственника", - отметил политик.
Кроме того, разрешение на выезд может быть предоставлено, если близкому родственнику госчиновника потребовалось оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства, добавил он.
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РоссияСШАУкраинаМария БутинаГосдума РФЛДПРВиктор БутКонстантин ЯрошенкоОбщество
 
 
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