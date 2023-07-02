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Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО
Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО - РИА Новости, 02.07.2023
Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО
Украинские власти попытаются развить контрнаступление в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, на этом фоне власти Косово начнут новую волну гонений на сербов,... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T13:42
2023-07-02T13:42
2023-07-02T17:51
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БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Украинские власти попытаются развить контрнаступление в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, на этом фоне власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva. "Ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях: одно у Артемовска, другое, большее, — к Энергодару и Мелитополю. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части", — сказал он.Как отметил сербский лидер, киевский режим стремится изменить ситуацию на фронте в свою пользу именно перед саммитом альянса, который состоится 11-12 июля. Таким образом, Украина рассчитывает получить открытый билет для вступления в НАТО, добавил он.Параллельно с контрнаступлением ВСУ косовоалбанский премьер-министр Альбин Курти запустит новый виток гонений на местных сербов, подчеркнул Вучич.
https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, косово, александр вучич, нато, вооруженные силы рф, сербия, евросоюз, вооруженные силы украины, альбин курти
В мире, Украина, Косово, Александр Вучич, НАТО, Вооруженные силы РФ, Сербия, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Альбин Курти
Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО
Вучич: премьер Косово Курти начнет гонения на сербов параллельно с новым наступлением ВСУ