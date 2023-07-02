https://ria.ru/20230702/vuchich-1881742565.html

Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО

Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО - РИА Новости, 02.07.2023

Вучич рассказал об опасениях в преддверии саммита НАТО

Украинские власти попытаются развить контрнаступление в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, на этом фоне власти Косово начнут новую волну гонений на сербов,... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T13:42

2023-07-02T13:42

2023-07-02T17:51

в мире

украина

косово

александр вучич

нато

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сербия

евросоюз

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БЕЛГРАД, 2 июл — РИА Новости. Украинские власти попытаются развить контрнаступление в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе, на этом фоне власти Косово начнут новую волну гонений на сербов, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva. "Ожидаю большое наступление Украины в двух направлениях: одно у Артемовска, другое, большее, — к Энергодару и Мелитополю. Думаю, они подготовили несколько десятков бригад и пробьют российскую оборону в той части", — сказал он.Как отметил сербский лидер, киевский режим стремится изменить ситуацию на фронте в свою пользу именно перед саммитом альянса, который состоится 11-12 июля. Таким образом, Украина рассчитывает получить открытый билет для вступления в НАТО, добавил он.Параллельно с контрнаступлением ВСУ косовоалбанский премьер-министр Альбин Курти запустит новый виток гонений на местных сербов, подчеркнул Вучич.

https://ria.ru/20230601/serbiya-1875355641.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, косово, александр вучич, нато, вооруженные силы рф, сербия, евросоюз, вооруженные силы украины, альбин курти