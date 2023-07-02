https://ria.ru/20230702/vsu-1881720784.html
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ
У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:57
2023-07-02T09:57
2023-07-02T15:21
в мире
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:383:2730:1919_1920x0_80_0_0_bc93e68ae53598f1909d63b0c481eac9.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek."Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — приводит издание мнение военного эксперта Аллана Орра.Отсутствие ПЗРК затруднило украинское контрнаступление, потому что без контроля воздушного пространства ВСУ не могут преодолеть российские минные поля и противостоять артиллерии. Помимо этого, чтобы нарастить производство Stinger, США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, уточняет автор.С помощью этих ПЗРК украинская армия могла удерживать какие-то высоты, а сейчас наблюдается ее отступление по всем фронтам, заключает Newsweek.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881631277.html
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881470510_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_4a378d70550e1f78767a9a1be58cbd5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ
Newsweek: у Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что бьет по боеспособности ВСУ
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek
.
"Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — приводит издание мнение военного эксперта Аллана Орра.
Отсутствие ПЗРК затруднило украинское контрнаступление, потому что без контроля воздушного пространства ВСУ не могут преодолеть российские минные поля и противостоять артиллерии.
Помимо этого, чтобы нарастить производство Stinger, США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, уточняет автор.
Американские наемники рассказали об ужасах на украинском фронте
С помощью этих ПЗРК украинская армия могла удерживать какие-то высоты, а сейчас наблюдается ее отступление по всем фронтам, заключает Newsweek.
С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском
направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО
и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
"Откровения Залужного": главком ВСУ нашел виновных в проблемах контрнаступа