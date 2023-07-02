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СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
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09:57 02.07.2023 (обновлено: 15:21 02.07.2023)
https://ria.ru/20230702/vsu-1881720784.html
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ - РИА Новости, 02.07.2023
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ
У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T09:57
2023-07-02T15:21
в мире
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сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek."Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — приводит издание мнение военного эксперта Аллана Орра.Отсутствие ПЗРК затруднило украинское контрнаступление, потому что без контроля воздушного пространства ВСУ не могут преодолеть российские минные поля и противостоять артиллерии. Помимо этого, чтобы нарастить производство Stinger, США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, уточняет автор.С помощью этих ПЗРК украинская армия могла удерживать какие-то высоты, а сейчас наблюдается ее отступление по всем фронтам, заключает Newsweek.С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
https://ria.ru/20230701/ukraina-1881631277.html
https://ria.ru/20230702/zaluzhnyy-1881678702.html
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в мире, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: Россия узнала одну из главных слабостей ВСУ

Newsweek: у Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что бьет по боеспособности ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазбитый танк ВСУ
Разбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Разбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. У Запада практически не осталось ПЗРК Stinger, что серьезно бьет по боеспособности украинских войск, пишет Newsweek.
"Stinger, по сути, закончились, и Россия теперь это знает", — приводит издание мнение военного эксперта Аллана Орра.
Отсутствие ПЗРК затруднило украинское контрнаступление, потому что без контроля воздушного пространства ВСУ не могут преодолеть российские минные поля и противостоять артиллерии.
Помимо этого, чтобы нарастить производство Stinger, США приходится привлекать инженеров, которым уже далеко за 70, уточняет автор.
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С помощью этих ПЗРК украинская армия могла удерживать какие-то высоты, а сейчас наблюдается ее отступление по всем фронтам, заключает Newsweek.
С 4 июня началось давно обещанное киевским режимом контрнаступление на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Украинское командование бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном направлении.
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