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Западные страны ведут гибридную войну, заявил Медведев
Западные страны ведут гибридную войну, заявил Медведев - РИА Новости, 02.07.2023
Западные страны ведут гибридную войну, заявил Медведев
Стремление к независимости не только РФ, но и глобального Востока и Юга очень не нравится коллективному Западу, новый конфликт уже вызвал на порядок большее... РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T22:44
2023-07-02T22:44
2023-07-02T22:44
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Стремление к независимости не только РФ, но и глобального Востока и Юга очень не нравится коллективному Западу, новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время холодной войны, и фактически поставил мир на грань третьей мировой, заявил в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своей статье в "Российской газете" он написал о глобальном противостоянии коллективному Западу. "На одной стороне — западные страны, которые не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство. Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, — их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние. На другой стороне — не только Россия, но и глобальный Восток и Юг", - написал Медведев. Он напомнил, что население глобального Востока и Юга составляет почти две трети земного шара: это страны, которые продолжают набирать силу, постепенно преодолевают экономические и политические последствия колониального прошлого, выступают за равноправное развитие всех государств. "Их стремление к независимости очень не нравится бывшим колонизаторам. Они всеми силами цепляются за прошлое. Новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны и крайне отрицательные последствия. Фактически поставил мир на грань третьей мировой", - заявил Медведев.
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в мире, россия, дмитрий медведев
В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Западные страны ведут гибридную войну, заявил Медведев
Медведев: Запад ведет гибридную войну, стараясь сохранить ослабевшие власть и влияние
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Стремление к независимости не только РФ, но и глобального Востока и Юга очень не нравится коллективному Западу, новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время холодной войны, и фактически поставил мир на грань третьей мировой, заявил в статье
замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своей статье в "Российской газете" он написал о глобальном противостоянии коллективному Западу.
"На одной стороне — западные страны, которые не желают признавать, что мир радикально изменился, и терять свое господство. Гибридная война, которую они сейчас ведут с нами, — их последний шанс сохранить выгодный для себя статус-кво, не утратить ослабевшие власть и влияние. На другой стороне — не только Россия, но и глобальный Восток и Юг", - написал Медведев.
Он напомнил, что население глобального Востока и Юга составляет почти две трети земного шара: это страны, которые продолжают набирать силу, постепенно преодолевают экономические и политические последствия колониального прошлого, выступают за равноправное развитие всех государств.
"Их стремление к независимости очень не нравится бывшим колонизаторам. Они всеми силами цепляются за прошлое. Новый конфликт уже вызвал на порядок большее напряжение, чем во время прежней холодной войны и крайне отрицательные последствия. Фактически поставил мир на грань третьей мировой", - заявил Медведев.
Медведев призвал закрепить итоги противостояния России и Запада в документе