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Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву

Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву - РИА Новости, 02.07.2023

Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву

Президент США Джо Байден совершит визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля, сообщили в воскресенье в Белом доме. РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:39

2023-07-02T17:39

2023-07-02T17:39

в мире

финляндия

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нато

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден совершит визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля, сообщили в воскресенье в Белом доме. "У президента Байдена запланирована поездка в Соединенное Королевство, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля", - говорится в опубликованном заявлении. В Лондоне у Байдена, как ожидается, пройдут встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, посвященные укреплению двусторонних отношений между странами. В литовской столице Байден примет участие в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля. Вслед за этим глава Белого дома 13 июля посетит Хельсинки, где примет участие в саммите лидеров США и Скандинавии.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

финляндия

литва

сша

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в мире, финляндия, литва, сша, риши сунак, джо байден, нато, карл iii