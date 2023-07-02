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Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву - РИА Новости, 02.07.2023
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17:39 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/vizit-1881765131.html
Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву
Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву - РИА Новости, 02.07.2023
Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву
Президент США Джо Байден совершит визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля, сообщили в воскресенье в Белом доме. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:39
2023-07-02T17:39
в мире
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литва
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риши сунак
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден совершит визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля, сообщили в воскресенье в Белом доме. "У президента Байдена запланирована поездка в Соединенное Королевство, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля", - говорится в опубликованном заявлении. В Лондоне у Байдена, как ожидается, пройдут встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, посвященные укреплению двусторонних отношений между странами. В литовской столице Байден примет участие в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля. Вслед за этим глава Белого дома 13 июля посетит Хельсинки, где примет участие в саммите лидеров США и Скандинавии.
https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html
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в мире, финляндия, литва, сша, риши сунак, джо байден, нато, карл iii
В мире, Финляндия, Литва, США, Риши Сунак, Джо Байден, НАТО, Карл III
Байден в июле посетит Финляндию, Британию и Литву

Белый дом: Байден в июле посетит Великобританию, Финляндию и Литву, включая саммит НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден совершит визит в Великобританию, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля, сообщили в воскресенье в Белом доме.
"У президента Байдена запланирована поездка в Соединенное Королевство, Литву и Финляндию с 9 по 13 июля", - говорится в опубликованном заявлении.
В Лондоне у Байдена, как ожидается, пройдут встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком и королем Карлом III, посвященные укреплению двусторонних отношений между странами.
В литовской столице Байден примет участие в 74-м саммите НАТО с 11 по 12 июля. Вслед за этим глава Белого дома 13 июля посетит Хельсинки, где примет участие в саммите лидеров США и Скандинавии.
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В миреФинляндияЛитваСШАРиши СунакДжо БайденНАТОКарл III
 
 
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