https://ria.ru/20230702/vagner-1881731788.html

"Вагнер" по госконтрактам получил 858 миллиардов рублей

"Вагнер" по госконтрактам получил 858 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.07.2023

"Вагнер" по госконтрактам получил 858 миллиардов рублей

Группа "Вагнер" Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг "Конкорд" оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил... РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T12:06

2023-07-02T12:06

2023-07-02T17:49

экономика

конкорд менеджмент и консалтинг

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 июл — РИА Новости. Группа "Вагнер" Евгения Пригожина получила по госконтрактам почти 860 миллиардов рублей, а его же холдинг "Конкорд" оказал услуг на 845 миллиардов, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."Основанная Евгением Пригожиным частная военная компания "Вагнер" в рамках заключенных с государством контрактов получила чуть более 858 миллиардов рублей. Это под триллион. По другим контрактам пригожинский холдинг "Конкорд" оказал услуг на сумму в 845 миллиардов рублей. Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций", — сказал Киселев.В начале недели президент Владимир Путин заявил, что власти намерены разобраться с заработками пригожинской компании "Конкорд", которая только за год получила от государства 80 миллиардов рублей за поставки продуктов и организацию питания для армии. При этом президент выразил надежду, что в ходе этих работ никто ничего не украл или "украл поменьше".В ночь на 24 июля силы ЧВК "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Произошло это на фоне заявлений Пригожина о якобы нанесенных вооруженными силами ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, и тот принял предложение об остановке движения "Вагнера" по территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, а уголовное дело против него прекратят.Двадцать шестого июня Путин выступил с обращением к россиянам, в котором предложил бойцам ЧВК заключить контракт с министерством обороны, вернуться к родным и близким или уйти в Белоруссию. А на следующий день стало известно, что следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело.

https://ria.ru/20230630/myatezh-1881328304.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, конкорд менеджмент и консалтинг