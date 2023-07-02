https://ria.ru/20230702/usa-1881762654.html
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО - РИА Новости, 02.07.2023
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО
Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:11
2023-07-02T17:11
2023-07-02T17:11
в мире
сша
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/50/1555755084_0:255:2737:1794_1920x0_80_0_0_46948651f960e73a0e7f00e63e14fecb.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в помощи психологов, сообщает телеканал CNN. "Мы перегружены работой и недоукомплектованы", - цитирует телеканал на условиях анонимности высокопоставленного представителя армии США, отвечающего за ПВО. Как сообщает CNN, среди всех американских армейских подразделений, задействованных Пентагоном для "сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию", силы ПВО являются одними из наиболее перегруженных. Американский генерал Дэн Карблер, описывая текущую ситуацию в сфере противовоздушной обороны, заявил телеканалу, что количество миссий превышает имеющиеся мощности. Кроме того, в силах ПВО вырос спрос на помощь специалистов в области психического здоровья, также вовлеченных в работу по всему миру для решения возникающих у военнослужащих "проблемных побочных эффектов" от службы. Среди основных регионов присутствия сил ПВО называются Европа, где военнослужащие участвуют в обучении украинских военных, Тихоокеанский регион, в котором Штаты увеличили военное присутствие "для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем" и сдерживания КНДР, а также Ближний Восток, несмотря на снижение уровня вовлеченности Пентагона при росте мощностей ПВО союзников Штатов.
https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html
https://ria.ru/20230629/pvo-1881229727.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155575/50/1555755084_3:0:2732:2047_1920x0_80_0_0_0d9f5812baf0bad900974913f8f1fb46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО
CNN: силы ПВО США перегружены, недоукомплектованы и нуждаются в психологах
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости.
Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в помощи психологов, сообщает телеканал CNN
.
«
"Мы перегружены работой и недоукомплектованы", - цитирует телеканал на условиях анонимности высокопоставленного представителя армии США, отвечающего за ПВО.
СМИ: армия США пребывает в кризисе из-за усиливающегося кадрового голода
Как сообщает CNN, среди всех американских армейских подразделений, задействованных Пентагоном для "сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию", силы ПВО являются одними из наиболее перегруженных.
Американский генерал Дэн Карблер, описывая текущую ситуацию в сфере противовоздушной обороны, заявил телеканалу, что количество миссий превышает имеющиеся мощности.
Кроме того, в силах ПВО вырос спрос на помощь специалистов в области психического здоровья, также вовлеченных в работу по всему миру для решения возникающих у военнослужащих "проблемных побочных эффектов" от службы.
Среди основных регионов присутствия сил ПВО называются Европа, где военнослужащие участвуют в обучении украинских военных, Тихоокеанский регион, в котором Штаты увеличили военное присутствие "для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем" и сдерживания КНДР, а также Ближний Восток, несмотря на снижение уровня вовлеченности Пентагона при росте мощностей ПВО союзников Штатов.
Смертельный удар: в США рассказали, что случилось с западным ПВО Украины