https://ria.ru/20230702/usa-1881762654.html

СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО

СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО - РИА Новости, 02.07.2023

СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО

Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в РИА Новости, 02.07.2023

2023-07-02T17:11

2023-07-02T17:11

2023-07-02T17:11

в мире

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в помощи психологов, сообщает телеканал CNN. "Мы перегружены работой и недоукомплектованы", - цитирует телеканал на условиях анонимности высокопоставленного представителя армии США, отвечающего за ПВО. Как сообщает CNN, среди всех американских армейских подразделений, задействованных Пентагоном для "сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию", силы ПВО являются одними из наиболее перегруженных. Американский генерал Дэн Карблер, описывая текущую ситуацию в сфере противовоздушной обороны, заявил телеканалу, что количество миссий превышает имеющиеся мощности. Кроме того, в силах ПВО вырос спрос на помощь специалистов в области психического здоровья, также вовлеченных в работу по всему миру для решения возникающих у военнослужащих "проблемных побочных эффектов" от службы. Среди основных регионов присутствия сил ПВО называются Европа, где военнослужащие участвуют в обучении украинских военных, Тихоокеанский регион, в котором Штаты увеличили военное присутствие "для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем" и сдерживания КНДР, а также Ближний Восток, несмотря на снижение уровня вовлеченности Пентагона при росте мощностей ПВО союзников Штатов.

https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html

https://ria.ru/20230629/pvo-1881229727.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, министерство обороны сша