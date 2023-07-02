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СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО - РИА Новости, 02.07.2023
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17:11 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/usa-1881762654.html
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО - РИА Новости, 02.07.2023
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО
Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T17:11
2023-07-02T17:11
в мире
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в помощи психологов, сообщает телеканал CNN. "Мы перегружены работой и недоукомплектованы", - цитирует телеканал на условиях анонимности высокопоставленного представителя армии США, отвечающего за ПВО. Как сообщает CNN, среди всех американских армейских подразделений, задействованных Пентагоном для "сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию", силы ПВО являются одними из наиболее перегруженных. Американский генерал Дэн Карблер, описывая текущую ситуацию в сфере противовоздушной обороны, заявил телеканалу, что количество миссий превышает имеющиеся мощности. Кроме того, в силах ПВО вырос спрос на помощь специалистов в области психического здоровья, также вовлеченных в работу по всему миру для решения возникающих у военнослужащих "проблемных побочных эффектов" от службы. Среди основных регионов присутствия сил ПВО называются Европа, где военнослужащие участвуют в обучении украинских военных, Тихоокеанский регион, в котором Штаты увеличили военное присутствие "для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем" и сдерживания КНДР, а также Ближний Восток, несмотря на снижение уровня вовлеченности Пентагона при росте мощностей ПВО союзников Штатов.
https://ria.ru/20230630/ssha-1881481636.html
https://ria.ru/20230629/pvo-1881229727.html
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353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша
В мире, США, Министерство обороны США
СМИ узнали о проблемах американских сил ПВО

CNN: силы ПВО США перегружены, недоукомплектованы и нуждаются в психологах

© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный стоит рядом с ЗРК Patriot на военной базе в Польше
Американский военный стоит рядом с ЗРК Patriot на военной базе в Польше - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
Американский военный стоит рядом с ЗРК Patriot на военной базе в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Американские силы противовоздушной обороны (ПВО) перегружены из-за усиления присутствия в мире, недоукомплектованы персоналом, а сами военнослужащие нуждаются в помощи психологов, сообщает телеканал CNN.
«
"Мы перегружены работой и недоукомплектованы", - цитирует телеканал на условиях анонимности высокопоставленного представителя армии США, отвечающего за ПВО.
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Как сообщает CNN, среди всех американских армейских подразделений, задействованных Пентагоном для "сдерживания противников, включая Северную Корею, Китай, Иран и Россию", силы ПВО являются одними из наиболее перегруженных.
Американский генерал Дэн Карблер, описывая текущую ситуацию в сфере противовоздушной обороны, заявил телеканалу, что количество миссий превышает имеющиеся мощности.
Кроме того, в силах ПВО вырос спрос на помощь специалистов в области психического здоровья, также вовлеченных в работу по всему миру для решения возникающих у военнослужащих "проблемных побочных эффектов" от службы.
Среди основных регионов присутствия сил ПВО называются Европа, где военнослужащие участвуют в обучении украинских военных, Тихоокеанский регион, в котором Штаты увеличили военное присутствие "для подготовки к возможному будущему конфликту с Китаем" и сдерживания КНДР, а также Ближний Восток, несмотря на снижение уровня вовлеченности Пентагона при росте мощностей ПВО союзников Штатов.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
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