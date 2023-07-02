https://ria.ru/20230702/ukraine-1881784685.html
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством - РИА Новости, 02.07.2023
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:43
2023-07-02T20:43
2023-07-02T20:43
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БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью. "Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", - заявил он в воскресенье в летнем интервью телеканалу ARD. А в то время, как считает Шольц, Крым принадлежал УССР. Канцлер Германии вероятнее всего имел в виду, что Украинская ССР в рамках СССР была – наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР Российская Федерация стала фактически единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Также глава немецкого кабмина не стал вдаваться в детали того, что между принятием декларации о государственном суверенитете России в 1990 и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений существует разница – в таком случае получается, что Украина покинула Советский союз в августе, приняв Постановление о провозглашении независимости, а Россия в декабре 1991 года.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
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в мире, украина, россия, ссср, олаф шольц, оон
В мире, Украина, Россия, СССР, Олаф Шольц, ООН
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством, а Крым ее частью