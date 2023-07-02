Рейтинг@Mail.ru
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством - РИА Новости, 02.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:43 02.07.2023
https://ria.ru/20230702/ukraine-1881784685.html
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством - РИА Новости, 02.07.2023
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью. РИА Новости, 02.07.2023
2023-07-02T20:43
2023-07-02T20:43
в мире
украина
россия
ссср
олаф шольц
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848002132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_304e4b81db731fa8be840ae51207b9c1.jpg
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью. "Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", - заявил он в воскресенье в летнем интервью телеканалу ARD. А в то время, как считает Шольц, Крым принадлежал УССР. Канцлер Германии вероятнее всего имел в виду, что Украинская ССР в рамках СССР была – наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР Российская Федерация стала фактически единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН. Также глава немецкого кабмина не стал вдаваться в детали того, что между принятием декларации о государственном суверенитете России в 1990 и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений существует разница – в таком случае получается, что Украина покинула Советский союз в августе, приняв Постановление о провозглашении независимости, а Россия в декабре 1991 года.
https://ria.ru/20230630/vsu-1881319346.html
украина
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848002132_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_1cc1f96ac15e452d1777ac720b759ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, ссср, олаф шольц, оон
В мире, Украина, Россия, СССР, Олаф Шольц, ООН
Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством

Шольц назвал Украину во времена СССР самостоятельным государством, а Крым ее частью

© AP Photo / Pool / Benoit TessierКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 02.07.2023
© AP Photo / Pool / Benoit Tessier
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 июл - РИА Новости. По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, Украина уже в советские времена была самостоятельным государством, а Крым – её частью.
"Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина", - заявил он в воскресенье в летнем интервью телеканалу ARD.
А в то время, как считает Шольц, Крым принадлежал УССР.
Канцлер Германии вероятнее всего имел в виду, что Украинская ССР в рамках СССР была – наравне с рядом государств, а также Белорусской ССР – членом-учредителем ООН, подписавшим устав данной организации в 1945 году. Однако с распадом СССР Российская Федерация стала фактически единственным правопреемником СССР в Совбезе ООН.
Также глава немецкого кабмина не стал вдаваться в детали того, что между принятием декларации о государственном суверенитете России в 1990 и более поздним выходом из состава СССР после Беловежских Соглашений существует разница – в таком случае получается, что Украина покинула Советский союз в августе, приняв Постановление о провозглашении независимости, а Россия в декабре 1991 года.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Катастрофа за один день: ВСУ и Запад посыпались
30 июня, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияСССРОлаф ШольцООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала